The Callisto Protocol blir skikkelig Dead Space 4 i desember

Dead Space-skaperne i Striking Distance har gang på gang lovet å avsløre mye mer om The Callisto Protocol denne sommeren, og de leverer sannelig ikke småtteri.

Etter å ha avslørt en velkjent stjerne i hovedrollen og at det ikke er et PUBG-spill lenger har utviklerne endelig gitt oss den første gameplaytraileren for The Callisto Protocol. Her legges det ikke akkurat skjul på Dead Space-røttene med ganske like kameravinkler, groteske skapninger, klaustrofobiske omgivelser og brutale dødsfall, så da passer det at spillet slippes litt over en måned før Dead Space Remake ved å lanseres den 2. desember i år.