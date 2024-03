The Crew Motorfest kommer til Steam neste måned

HQ

Ubisoft har avslørt at de planlegger å lansere The Crew Motorfest på Steam i april. Racing-tittelen som foregår på den hawaiiske øya O'ahu, debuterte opprinnelig i september 2023 på Ubisoft Connect og Epic Games Store for PC-spillere, men det ser ut til at dette bare var en eksklusiv periode på seks måneder, ettersom spillet nå også kommer til Valve's plattform.

Spillet kommer til Steam den 18. april, og spillerne vil kunne dykke inn og sjekke ut spillet i løpet av den tredje sesongen, som startet tidligere i mars. Til tross for at det første året med innhold for spillet er godt i gang, vil Steam -spillere fortsatt kunne hente Year 1 Pass for spillet ved lanseringen for å få tilgang til en rekke nye biler som har blitt introdusert siden lanseringen i høst.

Hvis du ikke allerede har hatt sjansen til å spille The Crew Motorfest, kan du lese våre tanker om spillet her.