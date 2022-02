The Cuphead Show hater skuffelser i nytt klipp

HQ

Etter lang tid under radaren har Studio MDHR virkelig slått på stortrommen de siste månedene. I desember fikk vi endelig nytt fra Cuphead: The Delicious Last Course, og en måned senere avslørte Netflix at <a href="https://www.gamereactor.no/the-cuphead-show-kommer-til-netflix-i-februar/">The Cuphead Show har premiere den 18. februar. Sistnevnte er altså ikke langt unna, så det er tid for enda en smakebit på hva som venter.

Ikke at det er så mye mer å si enn det, for klippet består bare av en trivelig samtale King Dice og Devil har om Cuphead, men det gir i alle fall en pekepinn på hvordan de to fremstilles uten musikk.