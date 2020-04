The Dark Pictures Anthology: Little Hope

Du ser på Annonser

Like før påskehelgen fikk vi kontakt med Supermassive Games' medstifter Pete Samuels, som ga oss et overblikk over studioets neste skrekkeventyr via en presentasjon han hadde forberedt på forhånd, hvoretter vi fikk snakke direkte med ham om hva det neste prosjektet er for skrekkspesialistene.

Spillet heter Little Hope (hvis vi skal gi dere alle stavelsene, er det faktisk The Dark Pictures Anthology: Little Hioe. Etterfølgeren til Man of Medan er faktisk den andre i rekken i en planlagt serie på åtte kortere skrekkhistorier, som utforsker sjangerens forskjellige stier. Mens serien satte seil med Man of Medan, som tok spilleren med ombord på et mystisk spøkelsesskip, så finner etterfølgeren sted i en forlatt landsby i Massachusetts ved navn Little Hope.

Little Hopes historie baserer seg på en av de største ikke-anerkjente folkemord i historien: Heksejaktene som fant sted i såkalte siviliserte land som en del av en vedvarende terrorkampanje mot kvinner, ledet av de religiøse gruppene, som var ansvarlige for utallige mord på uskyldige mennesker i kristendommens navn. Vi er ikke sikre på hvordan spillet vil balansere på disse farlige temaene, men som Samuels forklarte oss, har Arthur Millers The Crucible en stor innflytelse på prosjektet, og vi fikk inntrykk av at utviklerne har gjort masse research, eksemplifisert ved det faktum at byens navn er tatt direkte fra historiebøkene.

Historien er oppdelt i to tidsperioder med et narrativ som skifter mellom fortid og nåtid, hvor en gruppe unge mennesker er strandet midt i ingenting på grunn av en rekke uheldige hendelser. "Midt i ingenting" har et misvisende navn i denne sammenheng, og det er den forlatte byen Little Hope, et sted med en forferdelig fortid, som for lengst har blitt etterlatt av dem som engang kalte det sitt hjem. Historien i dette nye skrekkeventyret er forbundet med denne mørke historien, med narrative tråder som på en eller annen måte forbinder en historie om moderne overlevelse til historiske grusomheter.

"Den narrative utfordringen for oss var å sørge for at det ikke var noen uoverensstemmelser, hvor det som skjedde i denne tidsperioden skulle henge ordentlig sammen gjennom tiden", fortalte Samuels da vi spurte ham om utfordringene ved å blande et narrativt sett med forskjellige tidsperioder. "Selvfølgelig, i en forgreningshistorie, hvor du berører ting som skjer i forskjellige tidsperioder - det er litt av et mareritt. Men det meste av gameplayet [i Little Hope] finner sted i nåtiden, primært; å se innvirkningene fra fortiden og forsøke å finne ut av hvordan de er skyldige i nåtidens hendelser i byen, og opp igjennom historien."

Supermassive har tidligere bevist at de er gode på å skape gode resultater med skuespillerne de jobber med. Prosjektets hovednavn er Will Poulter, som vi så små biter av under presentasjonen. Under presentasjonen lot vi oss imponere over hvordan han skiftet mellom en moderne amerikansk aksent og en fra det nordlige England til de historiske delene av spillet (som vi diskuterte i intervjuet, var nybyggerne faktisk fra East Anglia, men en tykk Norfolk-aksent kan være vanskelig å forstå for det utrente øre, så de valgte i stedet noe mer nordli). Mens Poulter opptrer mellom tidsaldre, består resten av den historiske rollebesetningen av skuespillere fra det nordlige England for å skape en mer autentisk opplevelse.

Atmosfære og spenning er hjertet. På toppen av profesjonelle opptredener fra dyktige skuespillere samt en fantastisk visuell stil, ved å bruke faste kameravinkler, er studioet i stand til å skape gode filmatiske skrekkvisualiseringer og sette spilleren perfekt inn i opplevelsen via en tett kontrollert visuell opplevelse. Det er ikke for alle, men det er hva utviklerne gjør, og de gjør det bra. Den tilnærmingen har ikke endret seg i Little Hope, som sikter etter å være enda mer filmatisk enn sine direkte og indirekte forgjengere.

"Fordelen ved å kun vise dere hva vi vil at dere skal se, og at dere ikke vet hva som skjer utenfor bildet, er en perfekt måte å bygge opp spenningen på", fortalte Samuels da vi spurte om hvordan Little Hope hadde forbedret seg i forhold til Man og Medan. For at det faste kameraet skal fungere for flere mennesker, har studioet implementert enda et kamerasystem som tar over i bestemte situasjoner, som vi blir fortalt skal medvirke til å forme et sterkere bånd til din karakter i nøkkeløyeblikkene (før de dør på en grufull måte, uten tvil). Vi blir lovet mer "frihet til å se oss rundt" og "mer frihet til å bevege kameraet", en endring som vil gjøre spillet mer tilgjengelig.

Studioet vet fortsatt hvordan man skaper et bilde fullt av inntrykk, og vi så flere øyeblikk i de få åpningsminuttene av spillet som illustrerte nettopp dette. I tilfeldig rekkefølge under demoen så vi villfarne mennesker i skogen, som prøvde å finne ut av om de skulle dele seg eller holde sammen (vi kjenner alle svaret på det spørsmålet), sjokkerende scener av en familie som blir tilintetgjort av en brann, og en pike med et skremmende utseende, som plutselig dukket opp ut av det blå og satt i gang en rekke dødelige hendelser. Det er sterke greier, men det ser også ut til at vi hopper mellom narrative scener. Det er alltid en risiko for at ting blir for innviklede når man hopper mellom perioder sånn, men Supermassive ser ut til å ha styr på dette også.

"For å forstå en historie er det en bestemt mengde informasjon du er nødt til å få for å forstå hva som foregår. Så å splitte det mellom to spillere er ganske farlig, da man kan nå slutten, og ingen av spillerne vet hva som foregår. Det er en meget fin balanse, og å designe til to spillere er spesielt vanskelig", sa Samuels, mens han i samme åndedrag bekreftet at co-op-opplevelsen fra Man of Medan vender tilbake i Little Hope.

"Men med de mange grenene er vi også påpasselige med å sørge for at ingen kan forsvinne ned én gren, som betyr at de kan unngå kritisk informasjon som er nødvendig for å forstå historien. Og jo mer komplekse og lagdelte historiene er, jo vanskeligere blir dette. Så Little Hope har vært en stor utfordring av den grunn, fordi det er flere lag her enn vi noensinne har laget før. Det er en mer kompleks historie i den forstand".

Enda en utvikling vi ser fra studioet er måten spillere er utstyrt med livsviktig kontekst, og hvordan deres handlinger vil påvirke den digitale verden. Samuels forklarte hvordan teamet forsåker å "gi folk mer informasjon, mer kontekst om ikke bare hva som foregår eller har foregått, men hva som vil skje når man velger å gjøre noe, og når man velger å interagere med noe. Når de passerer en QTE, hva er det som kommer til å skje, i stedet for at dette blir en overraskelse i seg selv?"

"Så det er hovedsaklig hvor vi tar evolusjonen i denne etterfølgeren. Vi har andre tanker basert på vår læring fra utvikling, på hva vi vil gjøre i den tredje og den fjerde og så videre, men i siste ende vet vi ikke det før vi får feedback fra Little Hope".

Den prosessen vil begynne når The Dark Pictures Anthology: Little Hope lander på PC, PS4 og Xbox One denne sommeren.