Som forventet finnes det en teasertrailer i The Dark Pictures: Little Hope som gir noen glimt av det neste spillet i serien. Teaseren røper bare ikke hvilke plattformer spillet kommer til, men dette er nå oppklart.

For Supermassive har offentliggjort teasertraileren, og den bekrefter som alle forventet at The Dark Pictures: House of Ashes vil lanseres både på PC, PS4, PS5, Xbox One og Xbox Series-konsollene en gang neste år, samtidig som vi får se hvordan omslaget blir.