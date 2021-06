The Dark Pictures: House of Ashes - Forhåndstitt

Du ser på Annonser

Will Doyle, som er spillregissør hos Supermassive Games, introduserte oss nylig for det nyeste kapitlet i skrekkspillsamlingen The Dark Pictures Anthology: House of Ashes. I det første spillet, Man of Medan, fulgte vi en vennegjeng på en vemmelig båttur på Stillehavet, og i oppfølgeren Little Hope fikk vi oppleve hekseprosessene i Salem på nært hold. House of Ashes tar oss enda lengre tilbake i tid og bringer oss til et underjordisk skjult tempel som har vært begravet i sanden over flere årtusener.

Det neste spillet i The Dark Pictures Anthology er satt i Midtøsten rundt 2003 under Irakkrigen. Det amerikanske militæret mistenker at det ligger et skjult våpendepot et sted i ørkenen og begynner umiddelbart sitt angrep. Troppene finner ikke våpnene de er på jakt etter, men havner i stedet i et bakholdsangrep. Sammenstøtet fører til et jordskred som avslører deler av et underjordisk tempelkompleks, og soldater fra begge sider synker ned i dypet av de urgamle bygningene.

Doyle forklarer at dette tempelet ble bygget av den selverklærte gudekongen Naram-Sin i det akkadiske kongedømmet i oldtiden. Han bygget angivelig stedet rundt 2250 f.Kr. for å redde riket sitt fra forferdelige pestsykdommer. Gudene hadde imidlertid ikke tilgitt syndene hans, og i stedet forvandlet de stedet til et rede av inhumane monstre. Selv om det er uklart hva slags skapninger de egentlig er, tar det ikke mange minuttene får man innser hvilken stor trussel de faktisk utgjør. Ifølge spillregissøren er de «til og med verre enn masseødeleggelsesvåpen.»

Fordi situasjonen raskt spinner ut av kontroll må rollefigurene våre legge sine militære forskjeller til side og finne en vei ut av elendigheten sammen. De fleste i rollegalleriet tilhører det amerikanske militæret, men en israelsk soldat har ikke noe annet valg enn å slå følge med dem. CIA-offiseren Rachel King, spilt av Ashley Tisdale, og oberst-ektemannen Eric King er på oppdraget sammen. Siden vi til forandring ikke har med noen tenåringer i House of Ashes trer de erotiske spenningene tilbake i skyggen, men en slik familie bringer med seg sine egne problemstillinger.

De to soldatene Jason Kolchek og Nick Kay er beskrevet som venner som har kjent hverandre over lang tid. Jason har imidlertid en høyere rang, noe som gjør at vennen må følge hans ordre. På den andre siden har vi den irakiske offiseren Salim Othman, som strever med å samarbeide med de amerikanske soldatene. I kjernen forteller House of Ashes oss en historie om lojalitet og tillit, ettersom samarbeidet mellom alle disse figurene er essensielt for å overleve den farlige situasjonen Supermassive Games har kokt sammen. Det er opp til den enkelte av oss hvorvidt personene kommer levende ut av reisen. Plottet kan også nå sin slutt uten at en eneste rollefigur overlever.



Å avduke mysteriet som dveler rundt dette oldtidsstedet vil være en annen sentral del av historien. Vi behøver ikke klemme oss gjennom trange tuneller til enhver tid, for vi får utforske store grotter også. Katakombene strekker seg hundrevis at meter nede i dypet, og Supermassive Games har navngitt noen få av inspirasjonskildene for deres "utforskningsskrekk": Aliens, Predator og The Descent er blant disse, samt H.P. Lovecrafts roman At the Mountains of Madness. De første få eksemplene burde gi deg en anelse om de inhumane fiendene som venter i mørket.

I sin presentasjon påpekte Doyle noen få forbedringer som Supermassive Games har foretatt basert på tilbakemeldingene fra Little Hope og Man of Medan. Det største tillegget er introduksjonen av et fritt og roterbart 360-graders kamera som du har full kontroll over. Det vil også være noen justeringer i vanskelighetsgradene slik at vi nå har tre vanskelighetsgrader tilgjengelig, noe som også gjelder graden av utfordringer i møte med quick-time-sekvenser (QTE). Man kan for eksempel justere tidsintervallet og farten som kreves for å løse visse knappesekvenser. I tillegg vil "det grafiske detaljnivået" på nestegenerasjons plattformer være vektlagt, uten at vi fikk vite mer detaljer om hva dette innebærer.

I likhet med de tidligere spillene i The Dark Pictures Anthology får du anledning til å spille House of Ashes med vennene dine. Totalt fire spillmoduser vil være tilgjengelige, men én er reservert for dem som forhåndsbestiller spillet (tidligere har denne ekstramodusen derimot blitt tilgjengelig for alle spillere en stund etter lansering). I Shared Shory kan du spille hele spillet med andre over nett. I Movie Night kan opptil fem offline-venner velge hver sin figur i starten av spillet og ta over kontrolleren så snart det er deres tur.

Den grunnleggende enspilleropplevelsen kalles nå "Theatrical Cut", og hvis du kjøper "Curator's Cut" får du et alternativt perspektiv med perspektivene til andre rollefigurer og nye scener. Hvordan dette vil skille seg ut får vi et eksempel på tidlig i House of Ashes. Normalt spiller vi som marinesoldaten Nick på leting etter sin venn og sjef Jason. I Curator's Cut får man derimot spille som Jason idet han møter Nick. Begge utforsker forskjellige tuneller og har forskjellige samtalevalg til disposisjon. Mot slutten blir de angrepet av ukjente monstre, men de kan rømme sammen (i motsetning til noen av de mindre heldige soldatene).

Ti minutter med spilletid og filmsekvenser forteller oss ikke altfor mye om spillet, men hvis du er kjent med de foregående titlene vil House of Ashes introdusere en ny setting og forskjellige valg til den eksisterende formelen. Grottene er ofte veldig mørke, men du kan lyse dem opp med en lommelykt. Dette redskapet vil sakke bevegelsene våre, men det er ikke kjent ennå hvordan dette vil påvirke opplevelsen. Kanskje man i noen scener ikke vil få nok tid til å se seg rundt i fred? Det ville absolutt bidratt til å øke skrekkopplevelsen House of Ashes sikter seg inn imot. Spillet er planlagt å lanseres senere i år, og kommer da både til nye og gamle konsoller.