The Dark Pictures: House of Ashes-teaser gir glimt av monster

Over et halvt år har gått siden Supermassive bekreftet at den neste delen av The Dark Pictures Anthology-serien vil hete House of Ashes og skal ta oss til Irak, så det er ikke rart om mange av dere fryktet at pandemien ville få dette utsatt til neste år også. Heldigvis virker det ikke som om det blir tilfellet.

Nå har britene gitt oss enda en teasertrailer for The Dark Pictures: House of Ashes, og i tillegg til å avsløre at vi skal få en skikkelig gameplaytrailer klokken 18 den 27. mai blir det gjentatt at spillet fortsatt vil komme i 2021.