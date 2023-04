The Day Before planlegger retur til Steam og kunngjør ny beta

HQ

En av de mest uvanlige historiene i nyere videospillutvikling har vært den rundt The Day Before, Fntastic-studiotittelen som til og med ble mistenkt for ikke å eksistere, på samme måte som Abandoned. At gameplayvideoen vi fikk for noen måneder siden så veldig (om ikke ekstemt) ut som The Last of Us hjalp ikke akkurat på debatten heller. Alt ble såpass rotete og kontroversielt at Valve selv tok ned spillets Steam-side.

Men studioet kaster ikke inn håndkleet, og i en uttalelse til PCGamesN sier de ikke bare at de holder seg til utgivelsesdatoen 10. november, men også at de kommer tilbake til Steam og slipper en spillbar demo.

"Når vi nærmer oss utgivelsesdatoen vil vi gjennomføre en betatest for spillet. Dette vil gi spillerne muligheten til å prøve ut spillet før det slippes og gi verdifull tilbakemelding som vi kan bruke til å forbedre sluttproduktet.

Og for de som lurer på om spillet kommer til å være på Steam, bør det være på Steam, ja. Teamet jobber med saken."

Fortsatt interessert i The Day Before?