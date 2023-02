The Day Before viser 10 minutter med gameplay

HQ

Fntastic lovet å dele rent gameplay fra The Day Before i januar, men studioet kunngjorde en endring av planene da det også kunngjorde utsettelsen og problemer med tittelen. Det førte til enda flere teorier om at spillet ikke er ekte, så utviklerne var raskt ute med å si at vi ville få gameplay veldig snart. De løy ikke.

Som lovet i går har Fntastic gitt oss en 10 minutters gameplayvideo av The Day Before. Alt starter fint og rolig for de to spillerne i det som virker som ren, uredigert spilling mens de bare utforsker den ganske imponerende åpne verdenen, modifiserer våpnene sine og leter etter ressurser. Så begynner ting på en måte å bli litt mer intenst når zombier dukker opp.