The Day Before-skaperne skylder på bloggere og influencere

HQ

De fleste av oss så skriften på veggen lenge før The Day Before ble lansert som Early Access i desember, og det faktum at utviklerne hos Fntastic la ut en melding som kort sagt sa "Være snille med oss. Vi prøvde vårt beste" tre dager før spillets lansering var den siste advarselen som gjorde enda flere skeptiske. Da var det ikke overraskende at den negative mottakelsen førte til at 75 % av den opprinnelige spillerbasen droppet ut få dager etter lanseringen og at studioet ble lagt ned. Man skulle tro at nedleggelsen av serverne var den siste spikeren i kisten og det siste vi hørte om dette absurde spillet og historien, men nei.

Fntastic har bestemt seg for å ta det siste ordet ved å legge ut en melding på X som tilsynelatende er et forsøk på å forklare hvordan og hvorfor The Day Before endte opp som det gjorde. Problemet er bare at det også lyder som "Det er ikke vår feil. Vi har ikke løyet eller villedet deg. Vi refunderte til og med kjøpet ditt, så alt er i orden". Tar jeg feil?

Spesielt svaret på <em>"Hvem tjente penger på The Day Before?" er latterlig, da det er et godt eksempel på at Fntastic prøver å avlede ved å si at bloggere/influencere åpenbart fikk mye oppmerksomhet ved å lage videoer som kan kalles hyperbolske med noen veldig oppmerksomhetssøkende overskrifter. Disse lurte tydeligvis mange spillere og potensielle kjøpere, noe som gjorde situasjonen enda verre. Velkommen til 2024, Fntastic...

Hva synes du? Har Fntastic håndtert denne The Day Before-situasjonen bra, ok eller forferdelig?