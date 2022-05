The Day Before utsettes til 2023 for å bli penere og bedre

HQ

Tanken på å løpe rundt i en amerikansk storby fylt med både zombier og andre desperate overlevende etter en forferdelig pandemi høres såpass fristende ut for folk at The Day Before stadig er det mest populære spillet på Steams ønskeliste, så dagens nyhet er nok en merkelig blanding av gledelig og skuffende for millioner av spillere.

IGN har fått æren av å avsløre at The Day Before utsettes fra den 21. juni i år helt til den 1. mars neste år. Grunnen til den lange utsettelsen er at utviklerne i Fntastic ønsker å bytte over til å bruke Epic sin Unreal Engine 5 i stedet for 4. Et ganske spennende skifte siden dette vil kunne bety at både grafikken og gameplayet er langt mer imponerende når vi endelig får fingrene i MMORPG-et i 2023.

Du kan jo få en liten indikasjon på hva Unreal Engine 5 kan få til ved å se motorens første visning på PlayStation 5, Xbox Series og i The Matrix Awakens.