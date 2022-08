The Devil in Me - Førsteinntrykk fra Gamescom 2022

HQ

Det fjerde innslaget i den første sesongen (som Supermassive Games liker å kalle det) fra grøsserspill-antologien The Dark Pictures vil bli servert i år. Som i de forrige innslagene vil The Devil in Me plassere oss i rollen til en gruppe stakkars sjeler som må overleve en hjerteskjærende opplevelse for å redde livene sine, selv om det måtte gå på bekostning av menneskeligheten deres.

Hver historie i The Dark Pictures har et ekte grunnlag som plottet er bygget på. Man of Medan er basert på et skip som forsvant under andre verdenskrig. Little Hope handler om heksejaktene til de amerikanske pilgrimmene. House of Ashes er basert på monsterhistorier fra Irakkrigen. Nå følger The Devil in Me etter med et nærmere blikk på den sanne historien om H. H. Holmes, den første seriemorderen i USAs historie. Holmes var en doktor som på midten av 1800-tallet drev et hotell i hjertet av Chicago kalt World's Fair Hotel, der gjester kom inn, men aldri kom ut.

Holmes utformet hele bygningen med skjulte rom, fallemmer i gulvet og en kjeller med syrekar og brent kalt. Alt ble bygget med den ene formål å tilfredsstille eierens lengsler. Som han tilsto i retten drepte Holmes 27 mennesker og gjemte dem bak veggene, skjønt man antar at antallet ofre i virkeligheten var mye, mye større. Før han ble hengt bønnfalt han om å bli begravet under sement, for sjelen hans kunne ikke stoppe å drepe uskyldige mennesker. Holmes rettferdiggjorde sine handlinger hver gang ved å si at det var hans indre djevel som tvang ham til å utføre dem - "The Devil in Me" er faktisk et sitat fra ham. Hotellet som fikk kallenavnet Murder Castle ble til slutt revet.

I tillegg til den makabre sanne historien har filmens verden også vært en kilde til inspirasjon for spillet, spesielt Saw-filmene med sine dilemmaer og mekanismer som dreper ofrene på de mest brutale og originale måter, noe The Devil in Me også har demonstrert vil tas opp til neste nivå. Likeens har Ondskapens Hotell, Halloween og Fredag den 13.-filmene også gitt ideer til spillet, og det vil bli svært tilfredsstillende å se spillerne lete etter hver hyllest designteamet har introdusert langs hele historien og i omgivelsene.

Men la oss snakke om selve spillet, ettersom The Devil in Me har mange forskjeller sammenlignet med de andre Supermassive-titlene. Først kan vi fokusere på at dette vil bli det største spillet i The Dark Pictures per dags dato, med mer enn 7 timers spilletid totalt i et normalt tempo. Der vil vi i tur og orden kontrollere fem medlemmer av et TV-team som spiller inn en serie om amerikanske seriemordere og er på kanten av avskjedigelse. I frykt for å miste jobben responderer de på en mystisk henvendelse fra en forretningsmann kalt Granhem Du'Met, som eier et hotell på en øy som er en troverdig rekonstruksjon av Holmes' Murder Castle, og teamet drar dit for å spille inn en episode. Ingen vet at fremfor å være en rekonstruksjon som dukker opp på et gunstig tidspunkt, skal dette ende opp med å bli en ekte og dødelig opplevelse.

Detaljnivået Supermassive legger ned i hvert rom, hver korridor og gjenstand inni hotellet er djevelsk høyt. Dessuten er det umulig å orientere seg takket være vegger som er i konstant bevegelse og åpner og stenger veiene. Heldigvis kan spillerne løpe nå i The Devil in Me, noe som er nyttig for å utforske omgivelsene raskere og lete etter hvert eneste mulige spor som trengs for å overleve.

Det er også greit å opplyse om at vi nå kan samhandle med omgivelsene i mange flere former enn det som har vært mulig tidligere i The Dark Pictures. Du kan flytte gjenstander for å åpne nye veier, klatre i stiger og karre deg over høye kanter, så utforskingen vil være mer omfattende enn noen gang.

Sist, men ikke minst, har hvert lagmedlem nå rom for å ha med seg nyttige gjenstander, som for eksempel et kort for å åpne lukkede skuffer eller en retningsmikrofon for å lytte bak vegger. Hvert alternativ og hver gjenstand vil gjøre gåtene med utfordrende enn tidligere.

Vi tenker at hver nyhet vi har sett i The Devil in Me er et naturlig skritt i seriens utvikling og et bevis på at tilbakemeldingene mellom spillerne og utviklerne har blitt hørt. Vi får uansett muligheten til å nyte dette nye grøssereventyret ganske snart, ettersom The Devil in Me lanseres til PC og konsoll 18. november.

Som Jigsaw ville sagt det: «La spillet begynne!»