The Division 2 - Warlords of New York

Etter å ha rengjort gatene i Washington DC, lekt en Rambo-aktig Tarzan i Manning National Zoo og kastet Black Tusk-gjengen ut av Pentagon vil The Division 2s første skikkelige historieutvidelse ta oss tilbake dit franchisen startet; New York City. Nærmere bestemt går turen til South Manhattan og Coney Island. Med tanke på reaksjonen fra salen da Ubisoft bekreftet dette under fjorårets E3-konferanse er ikke jeg den eneste som har likt tanken på å dra tilbake til østkysten, og etter å ha tilbragt to timer med en tidlig utgave av det som kalles Warlords of New York viser det seg at sceneskiftet ikke er det eneste som er kult i den kommende utvidelsen.

Du ser på Annonser

Jeg skriver eneste siden det er utrolig artig å løpe rundt i New York igjen. Sommeren og solen har kommet til South Manhattan, så de imponerende skyskraperne, klaustrofobiske sidegatene og en forlatt Luna Park skiller seg virkelig ut fra både Washington og stedene vi kjenner fra det første spillet. Slikt har uansett veldig lite å si om gameplayet ikke sitter, så det er enda godt dette virker å være på plass også.

Noe du raskt vil merke er at Massive har tatt en side fra Ghost Recon: Wildlands' oppskrift når det gjelder oppdragsstruktur. Selve spillets ganske lineære oppbygning har nå blitt erstattet av en mer åpen tilnærming hvor du kan velge i hvilken rekkefølge du vil finne og drepe Aaron Keeners løytnanter før du får mulighet til å ta deg av han. Disse fire har ikke akkurat tenkt å kringkaste hvor de er, så først må du fullføre tre, fire minioppdrag hvor du må sømfare et område eller en bygning på jakt etter datafiler, videoer, lydopptak og lignende som både gir mer informasjon om hvorfor de tidligere Division-agentene gikk til den mørke siden og i tillegg hinter til hvor de er. Nå fikk jeg bare spille en relativt liten del, men inntrykket mitt er at samleobjektene er tilbake til gammel storhet med interessant informasjon og universbyggning igjen. Dermed vil forhåpentligvis ikke denne delen av spillet bare føles som tomt fyll, men i stedet som en gulerot som stadig drar meg fremover.

Når man så finner alle objektene for hver respektive løytnant vil posisjonen til vedkommende markeres på kartet hvor det så venter et skikkelig oppdrag med en boss-kamp for å avslutte showet med stil. Det høres ikke akkurat særlig originalt eller spesielt ut på papiret, men svenskene har faktisk gjort noen endringer som fikk undertegnede til å heve et øyenbryn eller to. En av disse er at oppdragene tilsynelatende byr på flere hemmeligheter og puzzle-lignende elementer. I min jakt på Theo Parnell la jeg merke til tre områder som kunne utforskes ved å skyte strømskap eller trykke på en semi-skjult knapp. Nå la ikke jeg merke til noe like komplekst som Marina Supply Route sin 'smile and wave'-puzzle, men med tanke på hvor flittig brukt andre elementer er i Parnell-oppdraget ser jeg slettes ikke bort fra at noe like kult skjuler seg et sted i South Manhattan, noe som helt klart pirrer meg.

I tillegg har vi de tidligere nevnte bosskampene. Hver løytnant vil ha unike våpen og utstyr som du vil belønnes med i Mega Man-aktig stil etter å ha drept dem. Dermed venter det fire nye godsaker, kanskje til og med fem om Keener har noe på lur, i utvidelsen. Blant annet er en forbedret utgave av en av mine favoritter tilbake: The Division sin Sticky Bomb. Dette er uansett bare småtteri i forhold til det som overrasket meg mest.

For la oss innse det. De fleste av bosskampene i The Division 2 er bare mot litt sterkere og farligere fiender, men tiden med Warlords of New York gir meg troen på at dette ikke blir like fremtredende denne gangen. Dette ble klart ganske tidlig i jakten på herr Parnell da jeg plutselig så han stående nederst i en trapp. En bug eller en mulighet til å avslutte oppdraget og ta tidlig helg for de som er raske nok på avtrekkeren? Lucky Luke var som en snegle i superlim sammenlignet med hvor raskt jeg tømte et magasin i den intetanende Parnell, men hvorfor i alle dager reagerte verken han eller helsemåleren? Etter å ha tatt et par skritt nærmere forsvant han plutselig i løse luften før stemmen hans runget fra høytralerene i fengselslokalet. Det hadde vært et pokkers hologram! Parnell viser seg å være et geni innen teknologi og har laget ultrarealistiske hologrammer som selvsagt utnyttes til fulle når man endelig får kjempe mot han i den siste kampen.

Ved å møte oss i et område omringet av vakttårn som vi ikke kan gå inn i legges det opp til en skikkelig lek med hologrammer. Når det dukker opp fem falske og en ekte Parnell i ulike tårn med jevne mellomrom, samtidig som at vanlige slemminger strømmer inn på bakkenivå blir det en kamp utenom det vanlige. På de høyeste vanskelighetsgradene kan det være greit å spare både ammunisjon og unødvendig skade ved å stikke opp hode for å skyte på noe som viser seg å være et hologram i et tårn, så taktikken min ble etter hvert å finte ut den ekte Parnell med noen lynraske bevegelser for å avsløre posisjonen sin ved å skyte mot meg. Når han så enten har tatt en del skade eller forstår at man vet hvem den ekte er, senkes jerngitteret foran tårnene slik at Parnell og hologrammene kan skifte plass mens nye bølger av fiender gjør det hele mer uoversiktelig på bakken. Deretter blir det bare å gjenta denne syklusen et par ganger med mindre man har ekstremt gode våpen som gjør jobben lynraskt. Ikke akkurat banebrytende greier, men jeg mener helt klart dette tilfører et friskt pust i en ellers smått ensformig oppskrift i The Division 2. Spesielt på høyere vanskelighetsgrader.

Nye omgivelser, et tilsynelatende større fokus på utforskning og hemmeligheter, samt unike bosskamper ville vært nok til å få meg til å tilbringe mange flere timer i The Division 2 etter lanseringen av Warlords of New York den 3. mars, men det stopper ikke der. Man kan ikke snakke om utvidelsen uten å også nevne Episode 3-oppdateringen som blir tilgjengelig for Year 1 Pass-eiere i morgen og godsakene som vil komme i nærmeste fremtid. Å få kjempe mot den flammesprutende og eksploderende Cleaners-gjengen og de gærne Rikers-fangene igjen skal bli morsomt, mens et nytt loot- og level-system blir lettere å lese for nybegynnere og lettere å optimalisere for veteraner. Deretter topper vi det hele med flammekasteren vi får bruke med den nye Firewall-klassen, sesongbaserte minikampanjer og spesielle eventer, en rekke spennende endringer av Dark Zones-systemet som virkelig skal friste oss til å dra dit, et Battle Pass-lignende system, ti nye nivåer å arbeide oss oppover, et nytt raid og en haug med andre forbedringer og endringer bare for å virkelig stadfeste at The Division 2 ikke er plassert på gamlehjemmet selv om det nærmer seg ett år. Faktisk kan det være at The Division 2 får en real ansiktsløftning som bringer det tilbake til sin beste alder, så jeg er helt klart rede for å hoppe inn i mange timer både før og etter årets storheter kommer på rekke og rad.