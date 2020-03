The Division 2: Warlords of New York-anmeldelse

Det viser seg at gjengen hos Ubisoft og Massive ikke bare lot meg prøve den beste delen av The Division 2s første betalte utvidelse, Warlords of New York, da jeg besøkte utviklerne i februar. De hadde også latt meg prøve en del av den nye kampanjen som ga et meget godt overblikk over akkurat hva den har å by på, for det ferdige produktet lever helt klart opp til potensialet jeg merket på turen til Sverige.

En av de største forskjellene er selvsagt hvor historien utfolder seg, så det er en glede å fortelle at Warlords of New York (og da selvsagt i samme slengen den gratis Episode 3-oppdateringen) treffer blink med fremstillingen av nedre Manhattan. Designerne har virkelig overgått seg selv når det kommer til det å få et kaotisk og ødelagt New York til å se aldeles nydelig og fascinerende ut, samtidig som de skiller seg klart fra Washington. Noen spillere har luftet bekymringer om at mangelen på snø dreper noe av moroa, men personlig synes jeg blandingen av en sommerlig atmosfære og juledekorasjoner fungerer glimrende.

Å løpe rundt i de trange gatene omringet av imponerende skyskrapere er ikke bare en visuell fryd heller, for denne forandringen fremhever også nye spillestiler. Med kortere avstand mellom objekter får plutselig dere som favoriserer hagler og SMGer enda flere muligheter til å overvelde fiender så til de grader, men det betyr ikke at andre våpentyper bare blir til pynt. Når man får utforske Financial District og andre velkjente områder og bygninger sier det seg nesten selv at det også venter noen større, mer åpne omgivelser hvor det er mer enn nok rom til å utforske både horisontalt og vertikalt.

Toppen av kransekaken er den enorme detaljegraden og de kule puzzle-sekvensene som er spredd rundt omkring i verdenen. Forlatte kjøretøy, søppelhauger, ruinlagte skyskrapere og løshunder gjør alle en fremragende jobb med å få fantasien til å gå berserk med tanke på hva som skjedde på de ulike stedene. En av grunnene til at dette er mer åpenbart her er at kartet nok er omtrent en fjerdedel av det Washington er, noe som lar utviklerne finpusse hvert område i større grad. Å finne noe skikkelig bra utstyr blir bare enda deiligere når man har måtte utforske mer og bruke hjernen for å komme seg til en bestemt plass. Om det bare er å endelig finne tauet som tar deg opp til et tak, skyte en sikringsboks som åpner en dør eller tukle med noen PCer føles det utrolig tilfredsstillende å finne noe som da virkelig virker unikt. Da snakker jeg ikke bare om den åpne verdenen heller, for oppdragene har også fått en større del av rampelyset.

For vi drar ikke tilbake til New York på sightseeing. Slemmingen Aaron Keener og de fire løytnantene hans har vendt tilbake til der det hele startet for å lage en enda verre utgave av viruset, så da er det opp til oss å stoppe dette. Gledelig nok blir ikke dette like monotont som det kan høres ut heller, for som jeg delte forhåpninger om i previewen er hver bosskamp unik siden hver av dem utnytter hver enkelt slemming sine særegne ferdigheter. Ikke bare visuelt, men også i form av gameplay. Greit nok, flere av de vanlige oppdragene (som kan utføres i hvilken rekkefølge du vil) følger den velkjente oppskriften, men til og med disse blir mer engasjerende siden de aller fleste har skjulte områder du må ha litt hjernetrim og/eller utforskning for å finne. Slik kan du selv velge å få litt variasjon om du begynner å gå lei av å bare løpe rundt og drepe folk. Ikke at disse aspektene er de eneste som gjør det mer interessant enn man skulle tro.

Som sagt er jo selve bosskampene mye mer varierte enn de i selve spillet. Nå spolerte jeg kampen mot Theo Parnell i previewen min, så jeg skal ikke røpe hvordan de fire andre utspiller seg. Alt jeg skal si er at ingen av dem er veldig uforutsigbare, og at måten både omgivelsene og taktikkene deres er spesielt utformet for hver enkelts ferdighet. På denne måten får du også tips til hvordan disse teknologiene kan brukes når du får dem etter å ha drept slemmingen som hadde dem. Derfor tviler jeg på at The Division 2-fans vil slite med å finne minste én bosskamp som gjerne kan spilles flere ganger.

Dessverre er også mye som før når det kommer til negative elementer også. Blant annet er historien fortsatt like engasjerende som det å telle måkebæsj på Manhattans gater. Å få vite mer om hvorfor disse tidligere The Division-agentene bestemte seg for å skifte side kunne bli interessant, men flere av ECHO-ene og lydopptakene kunne like gjerne bare vært: "We'll give you a cookie if you turn rogue". Dermed endte også det som sikkert er ment som en sjokkerende slutt med å bare få meg til å sitte der likegyldende og tenke at sånn er det vel bare.

Det samme kan sies om ferden fra level 30 til 40. Kanskje er jeg bare mer dum enn vanlig, men hvorfor i alle dager inkludere dette når vi også får et helt nytt utstyr- og fremgangs-system som fungerer glimrende etter å ha oppnådd maksnivå? Etter å ha fullført historien og kommet til level 40 får man et nytt fremgangssystem som er ganske likt Borderlands-spillenes Badass Rank-systemer hvor man kan oppgradere en rekke egenskaper, noe som vil kunne utgjøre en vesentlig forskjell i lengden. Før den tid må vi uansett altså jobbe oss gjennom ti nivåer som bare gir oss utstyr som blir utdatert og svakt lynraskt. Her lukter jeg bare fyll ment for folk som er avhengige av å se tall bli høyere raskere.

Heldigvis er disse relativt små skraper i en ellers knallgod utvidelse. Warlords of New York tar oss tilbake til den fantastiske byen fylt med imponerende detaljer, men samtidig er dette noe alle får tilgang til selv uten å betale. Det du ikke får med mindre du kjøper utvidelsen er noen kule oppdrag som beviser at de svenske utviklerne har hørt på fansen. Her venter det en rekke fascinerende puzzles med det som vanligvis er meget gode belønninger før turen så går til fem varierte og inspirerte bosskamper hvor det kreves ulike taktikker og fremgangsmåter for å lykkes. Om du så klarer dette venter det nye ferdigheter som tilbakekomsten av The Divisions Sticky Bomb og den helt nye Decoy-en. Da er det ikke så ille at det generelle gameplayet forblir ganske uforandret, og med lovnader om nye sesonger fylt med lignende bosskamper, nye våpen, minikampanjer og mer vil jeg helt klart si at dette er verdt pengene om du bare er ute etter litt mer The Division 2 med noen små nyvinninger for å friske opp opplevelsen.