The Division Resurgence fungerer overraskende bra

Det er en grunn til at de store utgiverne lanserer sine største spill på mobile enheter i utvannede versjoner. Mobilmarkedet er større enn resten av markedet for videospillplattformer til sammen. Det er en stor overskrift når Skyrim selger 60 millioner eksemplarer, eller når Grand Theft Auto V passerer 180 millioner, men ingen ser ut til å blunke når Candy Crush rutinemessig har 255 millioner aktive brukere hver måned og 3,4 milliarder nedlastinger. Mobilen er kongen (og King lager tilfeldigvis Candy Crush), så det er neppe noe sjokk å se Blizzard debutere med Diablo Immortal, Activision servere Call of Duty Mobile, og i fremtiden vil Ubisoft bringe The Division Resurgence til fansen.

Når det gjelder sistnevnte, og The Division Resurgence kommer til iOS og Android til høsten, fikk jeg sjansen til å spille Resurgence sammen med et medlem av utviklingsteamet hos Ubisoft da jeg var i Los Angeles i forbindelse med Summer Game Fest. Ikke overraskende spiller Resurgence som en forenklet versjon av The Division 2, noe som betyr at du får den samme stilen av cover shooter kombinert med plyndringselementer og flerspillersystemer. På overflaten føles og ser det ut som et The Division -spill, selv om det mangler mange av kompleksitetene og nyansene i serien fordi det er laget for en teknologisk begrenset plattform.

Spillet fungerer omtrent som mange andre skytespill på mobilen, ved at du har en joystick på venstre side av skjermen som du styrer med venstre tommel, og som du bruker til å bevege deg med, mens du kan sikte med høyre tommel på høyre side av skjermen. Deretter har du en rekke knapper på berøringsskjermen som du kan trykke på for å bruke evner, zoome inn på siktet, gå i dekning for å beskytte deg selv, bruke helbredende gjenstander og så videre. Ubisoft finner ikke opp hjulet på nytt med dette spillet, de tar bare den kjente formelen og tilpasser den til The Division's identitet.

Alle som har spilt originalen eller oppfølgeren til Massive Entertainment's shooter, vet at dette betyr at du får et spill som foregår i en postapokalyptisk verden der du må stige i nivå og tjene bedre utstyr for å ta på deg mer krevende utfordringer og fiender for å (du gjettet det) tjene bedre gjenstander og ta på deg vanskeligere oppgaver - syklusen gjentas og gjentas og gjentas. Resurgence ser ut til å servere akkurat dette, men på en måte som er håndterbar for mobilbrukere som spiller med mindre responsive kontroller og på mye mindre skjermer. Du blir ikke overveldet av fiender på samme måte som i hovedspillene, og du må ikke reagere lynraskt for å håndtere trusler som står i veien for deg. I stedet må du kjempe med kontrollene for å ta knekken på fiender og sjefer (som har unike evner og utseende) for å tjene utstyr og erfaring til å forbedre karakteren din.

I progresjonens ånd ser det ut til at Resurgence har et ganske omfattende system på plass. Det finnes ferdighetstrær som kan brukes til å bygge karakteren din på en måte som passer til spillestilen din. Så er det brede tilpasningssegmenter som lar deg enkelt bytte ut utstyr du har funnet, samtidig som du kan inspisere det for å se hvordan de små statistiske forskjellene kan påvirke bygget du prøver å konstruere. De nerdete og raffinerte systemene som Destiny 2, Borderlands, MMO-spillere og så videre går amok for, er her fremdeles, men som jeg har nevnt noen ganger tidligere, bare på en mer utvannet og håndterbar måte.

Når det gjelder spillets ytelse, selv om det var noen få problemer med at berøringsjoysticken forsvant (noe som utvilsomt vil være utbedret ved lansering), virket spillet også å kjøre veldig bra, selv om grafikken ikke fremsto som spesielt slående i det hele tatt. Flerspillerdelen virket også ganske intuitiv og enkel å administrere, noe som betyr at hvis du vil slå deg sammen med opptil fire venner, vil Resurgence kunne ta imot deg.

Jeg kan ikke se for meg at The Division Resurgence vil kapre noen The Division 2-spillere med det første, men for spillere som vil ha en smakebit av denne serien og ikke vil satse alt på PC eller konsoll, er dette et flott sted å begynne. Det er ingen tvil om at det vil komme noen skuffende forsøk på å tjene penger på mobilen i forbindelse med lanseringen, noe som vil ta vinden ut av seilene på Resurgence's (som tilfellet var med Diablo Immortal), men hvis Ubisoft bestemmer seg for å innføre en mer spillervennlig måte å tjene penger på spillet på, ser Resurgence ut til å bli nok et flott tilskudd til mobilspillmarkedet.