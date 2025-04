The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered er ekte og vil bli utgitt i år, etter lekkasjen av hovedkunstverket og dusinvis av skjermbilder

Vi var 90 % sikre på at det var en oppdatert versjon av Oblivion på gang for dagens generasjonssystemer, men vi var ikke sikre på hvem som utviklet den (i hvert fall ikke helt) eller når vi ville få se den. Xbox Game Studios og Bethesda har vært brått tause om saken, og offisielt eksisterer ikke spillet. Vel, for resten av verden er det ekte.

En stor lekkasje av bilder fra Virtuos-studioet har blåst lokket av The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, som denne versjonen heter, som er en komplett grafisk nyinnspilling av 2006-tittelen som ble utgitt på PC, Xbox 360 og PS3. På bildene kan du se redesignet av noen scenarier, for eksempel interiøret i bygninger, og også Ayleid-ruiner (eller alveruiner) utendørs, samt noen fiender som Spriggan.

Vi er ikke sikre på når vi får se The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, men tidligere i dag fortalte vi deg at de siste ryktene fra Jeff grubb til og med antydet en overraskelse neste uke, så vi vil holde øye med flere nyheter.

Kommer du til å spille dette nå bestemt The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered?