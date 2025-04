The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered er nå tilgjengelig på Xbox, PS5, PC og Game Pass i sin helhet

HQ

Stopp det du gjør akkurat nå og logg inn på Xbox- eller Game Pass-appen din, på PC eller konsoll, fordi du ikke trenger å vente et sekund lenger på å spille The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered. The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered er tilgjengelig nå på Microsoft-plattformer, PC og PS5.

Det er noen få nye funksjoner som vi kan fortelle deg om denne versjonen. Både Bethesda og Virtuos har snakket om hvordan Oblivion har blitt utviklet fra den opprinnelige utgivelsen til forbedringene av denne versjonen, der de har fullstendig omformet karakterene, leppesynkroniseringssystemet, kampene, tilbakemeldingen fra kontrolleren, og selvfølgelig har grafikken blitt hevet ved å være fullstendig bygget i Unreal Engine 5.

Det er imidlertid noen ting som nødvendigvis har måttet oppdateres, for eksempel fullstendig innspilling av all dialog. Det ser imidlertid ut til at det i mange tilfeller har vært mulig å reprodusere arbeidet med de originale stemmeskuespillerne.

Det er også bekreftet at The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kommer i en utgave som inkluderer både grunnspillet og de to hovedutvidelsene, Knights of the Nine og Shivering Isles. Virtuos har også bekreftet at de har hatt til hensikt å bevare essensen av det opprinnelige spillet, og derfor er det visse delsystemer og "snarveier" som vil bli beholdt også her, for eksempel feilen i minispillet om å dirke opp låser.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered er tilgjengelig på Game Pass og kan også kjøpes for 54,99 euro.