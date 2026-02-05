The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kommer til Switch 2 i 2026

HQ

En av fjorårets største overraskelseshits, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered, kommer til en ny plattform. Etter å ha sendt spillere tilbake til den keiserlige hovedstaden Cyrodiil på Xbox Series X/S, PC og PS5, vil Nintendo-purister i år endelig få oppleve skjønnheten i det hvitgule tårnet.

I motsetning til Fallout 4: Anniversary Edition og Indiana Jones and the Great Circle, The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered fikk ikke en fast Switch 2-utgivelsesdato. Vi vet imidlertid at det kommer ut en gang i år.

The Elder Scrolls IV: Oblivion Remastered kommer med Shivering Isles og Knights of the Nine-utvidelsene, i tillegg til tilleggsinnhold. La oss håpe at Nintendo Switch 2 er i stand til å kjøre spillet, ettersom selv noen PC-er ved lanseringen hadde problemer med å få liv i den forbedrede versjonen av Cyrodiil.