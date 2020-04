The Elder Scrolls Online: Greymoor

Du ser på Annonser

Zenimax Online Studios inviterte oss til å spille den kommende utvidelsen til The Elder Scorlls Online i Tyskland denne måneden. Men på grunn av coronakrisen bestemte Bethesda at det var best å kansellere eventet, og lot oss heller sjekke ut MMOens nye kapittel på en preview-server. Vi fikk tilbringe flere dager med å kjempe mot hekser, varulver og vampyrer.

The Black Heart of Skyrim er navnet på den nye historien i The Elder Scrolls Online, og deles opp i flere kapitler. Det første kapitlet heter Harrowstorm, og kom i februar. Snart kommer Greymoor, som vi skal snakke om nå.

Nesten 1000 år før hendelsene i The Elder Scrolls V: Skyrim utforsker vi det snødekte fjellandskapet som mange av oss falt pladask for i 2011. Vi får faktisk et gjensyn med steder som Solitude, Morthal og Blackreach på vårt eventyr for å bekjempe den mektige vampyrprinsen som vil ødelegge Skyrim.

I de 30+ timene med oppdrag som Greymoor tilbyr (ifølge utgiveren i hvert fall), får vi tilbringe mer tid med Luris Titanborn, som har vært med siden starten av The Elder Scrolls Online. Deler av landet er dekket av en rød tåke (Harrowstorm), som forvandler folk til sjelløse zombier. Mørk magi sirkler over landet, og vampyrer er tydeligvis involvert, men kongen av Skyrim har ikke forutsett farene som kommer. Skyrims skjebne ligger i våre hender, og det er opp til oss å bekjempe de mørke kreftene med Lyris ved vår side.

Vi har ikke lyst til å spolere for mye av historien på dette punktet, men fans av Skyrims Dawnguard-utvidelse, og folk som generelt er interessert i Tamriels overnaturlige side, vil nok nyte det nye innholdet. Vi har allerede nevnt det første kapitlet som heter Harrowstorm, Greymoor er det andre, og i følge utgiveren kan vi forvente to nye kapitler i august og november, for å fortsette og etter hvert avrunde The Dark Hearts of Skyrim.

Sett bort i fra hovedoppdragene ser det ut til at Greymoor byr på masser av nytt innhold: Kyne's Aegis utfordrer spillerne til å bekjempe en havkjempe, vi får nye World Events, og det kommer et nytt sett med ferdigheter. Varulv- og vampyr-ferdighetene får også en overhaling. Å utforske disse talentene offentlig er dog sett på som en forbrytelse, og karakteren din vil bli straffet for dette.

Noe vi ikke fikk muligheten til å se på var skattejakt-systemet som sender oss gjennom Skyrim for å grave hull i bakken. Regissøren Rich Lambert gjorde sitt beste for å illustrere dette under sin presentasjon, men det er vanskelig å se for seg uten å se det i aksjon. Det er to minispill man må fullføre for å få belønningen sin: først er det et Match 3-puslespill, og våre prestasjoner her vil påvirke størrelsen på søkerradiusen. Etter dette må man finne faktiske stedet skatten er begravet, og når det er gjort må man grave forsiktig, som introduserer nok et minispill for nettopp det. Lambert beskrev det hele som en blanding av Battleship og Minesweeper.

Belønningene kan være nye emotes, mounts, musikkbokser, mystiske ting og mer. Vi har tilgode å se den endelige versjonen av mekanikken så vi kan bestemme oss for om den er verdt tiden vår eller ikke. Med en ny arkeologi-klan vil man over tid kunne utvikle ferdighetene sine som gjør det lettere å finne skatter og grave dem opp. Vi vet fortsatt ikke så mye om det, men det virker som en fin måte å utvide spillopplevelsen til noe litt annet enn å bare utforske dungeons og utføre diverse oppdrag.

60 prosent av innholdet vil foregå på overflaten av den vestlige delen av Skyrim, mens de gjenværende 40 vil foregå under overflaten, hvor vi får utforske Blackreach. Skyrim-spillere vil huske disse mørke og kalde Dwemer-ruinene, med følelsen av farer som lurer rundt hvert eneste hjørne, snikete Falmers og store manet-aktige trær. Takket være Greymoor får vi et gjensyn med dette unike området, og den mørke gotiske stilen passer glimrende i The Elder Scrolls Online, og tilbyr sterke kontraster til andre regioner i spillet. Vi kan absolutt se for oss at dette blir mange av spillernes nye favorittregion.

Selv hvis du ikke er fan av vampyrer og varulver vil Greymoor tilby masser av nytt innhold for spillerne å utforske. Det kommer masser av underholdende oppdrag som tar i bruk den mørke atmosfæren og vakre omgivelsene, og det er en veldig velkommen endring. Det er litt synd at vi ikke fikk prøve det nye skattejakt-systemet, og kan ikke fastslå om dette er noe som er verdt å bruke tid på eller ikke.

I løpet av vår tid med Greymoor kjempet vi mot store vampyr-aktige skapninger, befridde en gruppe varulver fra slaveri, og kjempet til og med mot en gjeng hekser med en blodsuger ved vår side. Vi møtte mange varierte motstandere, alt fra Falmers til steinkjemper. Kampene og oppdragene føles ikke som resirkulert innhold heller, noe vi ofte opplever i andre MMORPGer.

Om du allerede eier The Elder Scrolls Online kan du prøve ut Greymoors prolog-oppdrag helt gratis i dag. I tillegg til dette vil TESO Free Play-eventet kjøre i gang den 1. april og varer til 13. april.

The Elder Scrolls Online: Greymoor lanseres den 18. mai på PC og Mac. Konsollspillerne må derimot vente til den 2. juni.