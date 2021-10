HQ

Bethesda Game Studios har vært meget tause om 10-årsutgaven av The Elder Scrolls V: Skyrim etter at de avduket den i august, så nå som vi bare er to uker unna lanseringen er det tid for å samle alt du må vite.

Dette gjøres kjekt nok i en form av en trailer hvor vi både får se og hør om nærmest alt eiere av The Elder Scrolls V: Skyrim Special Edition får gratis og hvor mye som følger med i The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversay Edition den 11. november.