The Elder Scrolls VI lanseres tidligst i 2028

HQ

Som jeg nevnte da jeg skrev om at Machine Games' Indiana Jones-spill bare kommer til PC og Xbox har rettssaken mellom Activision Blizzard/Xbox og FTC gitt og vil fortsette å gi oss noen saftige detaljer. Her er en som de fleste av oss vel egentlig visste, men som det er fint å få en offisiell bekreftelse på.

Logan Plant fra IGN avslører at Xbox-sjef Phil Spencer sa at The Elder Scrolls VI fortsatt er minst fem år unna lansering:

"Som jeg sa med Elder Scrolls 6 er det så langt unna at det er vanskelig å forstå hva plattformene vil være på dette tidspunktet. Det er det samme teamet som er i ferd med å ferdigstille Starfield, som kommer ut i september, så vi snakker om at det sannsynligvis er mer enn fem år unna."

Dette utgivelsesvinduet, og det faktum at Spencer åpenbart ikke vil si at oppfølgeren til The Elder Scrolls V: Skyrim blir konsolleksklusivt på Xbox når det er nettopp slike ting denne rettssaken handler om, er grunnen til at han ikke vil avsløre hvilke plattformer det kommer til. Uansett betyr dette at det vil gå minst ti år mellom den offisielle avsløringen av The Elder Scrolls VI og lanseringen...