The Electric State flopper: Netflix' dyreste film noensinne klarer ikke å tiltrekke seg publikum

Russo-brødrenes dyre filmatisering av Simon Stålenhags tegneserieroman, hadde en mildt sagt svak første uke på Netflix, hvor den bare klarte å nå 25,2 millioner visninger globalt, ifølge Collider. Dette til tross for et monsterbudsjett på rundt 300 millioner dollar, noe som gjør den til strømmetjenestens dyreste originalfilm til dags dato.

Selv ikke de to hovedrolleinnehaverne, Millie Bobby Brown og Chris Pratt, to av de heteste navnene i bransjen for øyeblikket, eller den høyprofilerte rollebesetningen med Woody Harrelson, Michelle Yeoh og Stanley Tucci, ser ut til å ha vært nok til å få folk interessert.

Anmeldelsene har vært mildt sagt lunkne(her på Gamereactor likte vi den imidlertid), og omtalen av filmen på nettet er så godt som ikke-eksisterende. Hvis man sammenligner den med andre, langt mer vellykkede (og billigere) produksjoner fra Netflix, som Carry On eller The Gray Man, er det nå klart at The Electric State ikke bare har underprestert, men står i fare for å bli en fullstendig flopp. Seertallene for den første uken bekrefter dette, for selv om 25,2 millioner kan virke som mye, kom Netflix' største åpningsuke for en film fra Red Notice, som hadde nesten 80 millioner visninger...

Har du sett The Electric State, og hvorfor tror du filmen ikke finner et publikum?