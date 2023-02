The Expanse-gameplay viser vanskelig valg fra episode 1

HQ

Litt over et år har gått siden "det nye" Telltale kunngjorde at det jobber med et spill satt i The Expanse-universet. Vi har sett litt gameplay siden den gang, men hva med en smak av hva som venter i den første episoden?

Telltale har nå gitt oss en ny gameplaytrailer for The Expanse: A Telltale Series, og denne viser hva vi skal gjøre og noen av valgene som må tas i spillets første episode. Et eksempel på siste vil ikke overraskende endre fremtiden ganske mye for Camina Drummer og resten av mannskapet.

Dessverre gir ikke traileren oss en oppdatering angående spillets lanseringsdato, så vi må bare vente og se om det faktisk kommer ut i sommer.