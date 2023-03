The Finals Inntrykk: Lovende, men ikke uten feil

HQ

Det er ikke så ofte at et spill virkelig sideswipes meg, men Embark Studios' The Finals absolutt gjorde. Denne flerspiller-FPS-en som kommer fra en utvikler som består av en båtlast med erfarne DICE-utviklere, har sneket seg ut av treverket og plutselig kommet som et lukket betaprodukt. Etter å ha fått hendene mine på tilgang til tittelen, har jeg rotet rundt i det virkelig, veldig kaotiske spillet og har en haug med tanker fra det jeg har sett så langt.

Og fra de få timene jeg har brukt på å spille denne lukkede betaen, har jeg kommet til et ganske motstridende inntrykk. For på den ene siden er presentasjonen, konseptet, handlingen og ytelsen veldig, veldig høy kvalitet og interessant og frisk, men på den annen side er det en haug med områder som gjør meg mindre imponert. Det være seg skyting, bevegelse, karakterklassesystemer og nivådesign, noen få områder av The Finals lar meg ønske meg mer - men igjen, dette er en lukket beta, og i skrivende stund har tittelen bokstavelig talt ikke engang et utgivelsesvindu, så det er god tid til å stryke ut eventuelle problemer.

Men hva er The Finals, spør du? Dette flerspillerskytespillet ser lag på tre konkurrere i et kampsentrisk spillprogram. For betaens skyld betyr dette å delta i en spilltype kjent som Cashout, som gir oppgaver til lag med å bryte hvelv på et mellomstort kart, og deretter ta målblokken som ligner en klump penger til en utbetalingsstasjon slik at du kan banke pengene og tjene poeng for å sette deg foran rivaliserende lag. Fangsten er at det vanligvis bare er to hvelv og to utbetalingsstasjoner aktive samtidig, og med fire lag på banen i det ene øyeblikket, kjemper alle for samme eller lignende mål.

Det er en veldig enkel spillmodus å forstå, men en utfordrende å mestre, fordi The Finals ikke spiller som en typisk støvler på bakken skytespill. Om noe, ligner det mer på Apex Legends' bevegelsessuite, med rask hvelving og lange lysbilder, og alle slags evner og dingser som kaster flere bevegelsesalternativer inn i blandingen, for eksempel gripekroker, rappelltau og hoppeputer. Men dette er også et av områdene som jeg ikke tror har blitt mestret helt i The Finals, da karakterer egentlig ikke er designet for takkamp og med hvert kart som er veldig vertikalt fokusert, mye av tiden er du bare desperat etter en heis eller løper opp trapper. Det er ikke den mest finjusterte bevegelsessuiten for øyeblikket, da det føles som det Apex Legends brakte til bordet, men på kart som minner meg om hva Hyperscape tilbød.

I utgangspunktet kan du se på hva The Finals bringer til bordet med sin pistolspill og destruktive fysikk og bli blåst bort, men i sannhet er det ikke noe mer imponerende enn det vi finner i Battlefield spill. Ja, ødeleggelsesfysikken i Battlefield er fantastisk, men det er også mer en medfølgende faktor for skytingen i spillets kjerne, mens det i The Finals føles omvendt. Karakterene og våpnene de bringer til bordet er alle designet for å sprenge kartet i filler, og det er sikkert mye strategisk å tjene på å gjøre dette (dvs. fortrenge et lag ved bokstavelig talt å ødelegge bygningsgulvet de står på), men ettersom skytingen føles litt klumpete, møter du for det meste spillere som kjører eksplosiver, da disse får mest verdi per nå, og dette betyr at spillet er absurd kaotisk, til det punktet hvor det er vanskelig å virkelig fokusere på hva som skjer. Med noen endringer i skadetall og ødeleggelsessystem kan alt dette jevnes ut, men da vil problemet være selve kartene.

The Finals har noen av de mest slående og kule kartene jeg har sett på lenge i et skytespill, men problemet er at de føles veldig hule. Bygninger er tomme og mangler møbler og estetikk for å få dem til å føles ekte; det er ikke noe annet liv på kartet bar de 16 spillerne som får dem til å føle seg ufruktbare; og (selv om jeg ikke er noen til å klage på gjenbrukte eiendeler som jeg forstår hvor utfordrende og tidkrevende spillutvikling kan være) det faktum at de fleste bygninger og rom ser identiske - spesielt i Monaco kartet - genererer en ekte repeterende følelse.

Men hva med tilpasningen? Vel, med det å være en beta var det bare et begrenset antall våpen og gjenstander å leke med, men likevel for det meste, dette er alt utmerket. Noen er designet utelukkende for skade og ødeleggelse (som frag-granater og automatiserte tårn), mens andre har en mer strategisk og støttende design (goo miner for å blokkere dører og bremse fiendens angrep, og varmesyn for å oppdage fiender gjennom røyk). Denne siden av tilpasningspakken viser stort løfte, men jeg er mindre sikker på klassetypene akkurat nå, som tillater tegntypene Light, Medium og Heavy.

Light er svakest, men mest smidig, og Heavy er treg, men vanskelig å ta ned, med Medium som et sted midt i disse. Jeg fant ut at Medium-klassen er den desidert mest balanserte av de tre, med Heavy som føles for undertrykkende og vanskelig å ta ned mye av tiden, og Light er en for høy ferdighetsklasse som enten er urørlig eller ubrukelig - med dette vanligvis avhengig av om de bruker usynlighetsevnen kombinert med en ett-treffs drapskniv eller ikke. Igjen, med litt tuning og kanskje noen overhalinger på steder, kan denne klassesuiten komme til sin rett, men som det står, er det ikke en del av The Finals som virkelig blåste meg bort.

Men generelt sett gir The Finals meg et usikkert inntrykk. På den ene siden kan jeg se hvordan dette spillet kan være flott, men på den andre siden kan jeg også se denne tittelen står overfor samme skjebne som utallige andre "lovende" skyttere gjennom årene. Så spørsmålet jeg har etter beta er hva annet vil det være å gjøre? Cashout er kjempegøy, og den rangerte Tournaments-modusen (der du konkurrerer i en parentes med kamper mot 16 andre lag i Cashout-kamper, der de to beste lagene i hvert trinn i parentes fortsetter til neste runde til en vinner er kåret) er et flott konsept å ha, men det må være mer hvis The Finals ønsker å overleve.

Dette spillet vil ikke trives uten andre like engasjerende spillmoduser, ettersom inntektsgenereringspakken og progresjonen ser ut som alle andre live service multiplayer-titler som har blitt utgitt det siste tiåret. Det er urovekkende, og jeg håper at The Finals ikke blir overveldet av inntektsbringende tilbud, men når en beta har et kamppass og en vilkårlig arbeidsbutikk, begynner alarmklokkene å ringe i hodet mitt. Kanskje det er litt fordomsfullt, men jeg nekter å la meg bli trillet inn og lurt lenger.

Likevel har The Finals ikke et utgivelsesvindu, og vi vet ikke når spillet faktisk kommer, så foreløpig vil jeg være forsiktig optimistisk med tanke på hva jeg har spilt. Det trenger noen justeringer her og der, men som utgangspunkt har Embark Studios' utviklere bevist at selv uten kraften til EA og DICE bak seg, kan de fortsatt spy ut interessante flerspillerskytespillopplevelser.