The First Berserker: Khazan - En litt mer tilgivende Souls-like?

Jeg synes det blir stadig vanskeligere å bli begeistret for nye action-RPG-titler. I løpet av årene har vi sett flere og flere Souls-lignende kloner, og som det har vært tilfelle med Battle Royales, roguelikes og alle andre designmoter, når det et punkt uten retur for meg. Men det betyr ikke at det ikke er noen få lovende kommende prosjekter å holde øye med, og Neople's The First Berserker: Khazan ser ut til å være et slikt eksempel.

For det første, hvis du har spilt et Souls-lignende før, trenger du egentlig ikke å vite mye mer om hvordan dette spillet fungerer og fungerer. Du spiller som en krigerkarakter som bruker kraftige våpen og ferdigheter til å rive gjennom ødeleggende og brutale fiender mens du jobber deg gjennom en banestruktur som, selv om den tilbyr noen måter å våge seg utenfor allfarvei for å finne hemmeligheter og alternative muligheter, har et ganske lineært oppsett. Handlingen er ganske treg og treg og defineres av en stram og ofte ganske frustrerende hard unnvikelses- og parademekanikk, og den eneste måten å sikre at du fortsetter fremover og opprettholder de nødvendige helsedrikkene på, er å finne og samhandle med glødende røde sjeler som tjener nøyaktig samme formål som bålene. Spillets grunnstamme er kjent og lik, og derfor er det veldig bra at art direction og historie skiller seg ut på en måte som andre ARPG-er har en tendens til å snuble i.

The First Berserker: Khazan er en del av den bredere Dungeon & Fighter -serien, bortsett fra at den er satt hundrevis av år før fortellingen som mange kjenner igjen. Det følger Khazan som blir anklaget for forræderi og tvunget i eksil etter å ha reddet Pell Los Empire, og ser ham omfavne et mørke og bruke dets krefter til å hevne seg på dem som forrådte og forsøkte å sverte arven hans. Riktignok er det en ganske rudimentær hevnhistorie som driver denne kjernen, men jeg vil legge til at dette ofte er mer enn mange ARPG-er har å by på, ettersom dette er en sjanger som er notorisk kjent for utmerket gameplay og mekanikk og middels eller til og med nesten ikke-eksisterende historie. Host, host ... Elden Ring.

Når det gjelder kunstretningen, mens The First Berserker: Khazan er et veldig mørkt og makabert spill, den typen opplevelse du forventer av et ARPG, bruker det en cel-shaded stil som gjør at det ligner mer på Tales of Arise eller et Dragon Quest -spill. Så selv om det er mye, kanskje til og med for mye kjent til tider her, gjør kunststilen i det minste at spillet skiller seg ut og til og med imponerer til tider når du for eksempel kommer til kulisser på toppen av et snødekt fjell med utsikt over en månebelyst dal.

Men uansett, tilbake til kamp og action, kjøttet på beina i denne retten. Ut fra det jeg fikk testet på Gamescom, virket det som om dette spillet er krevende, men ikke så straffende og grusomt som noen av konkurrentene. Hack and slash-handlingen er akkurat responsiv nok til at den ikke føles frustrerende vanskelig å mestre, og variasjonen i fiender og nivådesign er lagt opp på en slik måte at du kan overvinne og til og med unngå mindre utfordringer mellom "bålene" uten for mye bryderi. Sjefer og større fiender vil fortsatt være en stor oppgave å overvinne, men de er overkommelige selv etter bare en kort smakebit av kampene og mekanikken.

The First Berserker: Khazan Men spillet følger noen ARPG-trender som irriterer meg en smule den dag i dag. Du finner og samler fortsatt alle slags rare og for det meste uforklarlige ressurser og materialer. Du må fortsatt gå den triste og demoraliserende turen tilbake til der du døde for å få tilbake "ikke-sjeler-men-sjeler"-valutaen din, noe som forsterkes hvis du faller i døden og ikke blir drept i en gloriøs kamp. Og - jeg håper virkelig, virkelig at dette bare var en del av demoen jeg testet, og ikke noe som vil snike seg inn i hovedversjonen - når du går inn i pausemenyen, tar ikke spillet pause... Det bringer bare opp menygrensesnittet mens handlingen fortsetter å utfolde seg bak det. Hvis du mener at ARPG-kategorien har hatt behov for en evolusjon eller en endring, er The First Berserker: Khazan ikke spillet som kan oppnå en slik bragd.

Men det er vanskelig å kritisere et spill på grunn av sjangerens feil (eller forutsigbarhet). Farens synder og alt det der... Når det gjelder ARPG, ser The First Berserker: Khazan ut til å krysse av i alle de riktige boksene, og på en måte som sannsynligvis vil være mer tiltalende for massene og til og med for dem som fremdeles føler at Elden Ring og Shadow of the Erdtree -utvidelsen gikk et skritt for langt på vanskelighetsskalaen. Tiden vil vise hvor dette spillet passer inn i kategorien, men med planlagt lansering tidlig i 2025, teller vi allerede ned dagene til å få hendene på spillet i sin helhet.