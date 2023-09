The First Descendant Hands-on: En Destiny-konkurrent melder seg på i kampen

HQ

Det har vært så mange "Destiny-killere" opp gjennom årene. Anthem, The Division, Outriders, Borderlands 3 og Warframe. Dette er bare noen få eksempler på spill som har debutert og blitt utpekt av fansen som spillet som skal kunne ta knekken på Bungies Destiny 2. De fleste har mislyktes i det forsøket - selv om mange av dem har vært fantastiske og morsomme spill i seg selv - ettersom Destiny 2 fortsatt er gullstandarden for et langvarig, live-service, looter-actionspill med brede flerspillermuligheter. Hvorfor tar jeg opp dette? Fordi Nexons The First Descendant etter det jeg har sett, ser ut til å bli det neste medlemmet i denne voksende gjengen.

Nylig fikk jeg sjansen til å prøve The First Descendant en stund, som en del av en tidlig forsmak på spillet Crossplay Beta. I forbindelse med denne forhåndsvisningsmuligheten har jeg fått oppleve The First Descendant på to måter: på vanlig måte med en ny karakter helt i starten av prologen, og gjennom en Boost -modus som ga meg tilgang til alle de tilgjengelige karakterene, hvorav mange var betydelig oppgradert, og noen til og med var sterkere, mytiske varianter, slik at jeg kunne få et glimt av hvordan spillet føles etter å ha lagt ned mange timer. Uansett hvordan jeg valgte å spille, imponerte gameplayet og måten The First Descendant føles på i praksis, men det føltes også litt for trygt til å være interessant.

Før jeg går nærmere inn på gameplayet, la meg bare si at dette spillet ser ut til å stå overfor det samme problemet som Destiny og Destiny 2 begge har stått overfor opp gjennom årene, i og med at Nexon forsøker å skape en verden som skal fortelle historier i en betydelig mengde tid uten å bruke for mye tid på å forklare fortellingen eller lene seg til verdensbygging. De fleste live-service-spill står overfor det samme problemet, og til gjengjeld er fortellingen i disse spillene vanligvis papirtynn eller levert på en slik måte at utviklerne kaster tonnevis av sjargong og nisjebegreper på deg i håp om at noen vil feste seg og bidra til å tegne et bilde av verdenen de skaper og hva motivasjonen din som spiller er. Jeg kan selvsagt ikke si hva historien i The First Descendant handler om, men det er tydelig at det legges vekt på mektige mennesker som kjemper mot horder av inntrengere i håp om å sikre menneskehetens overlevelse.

Heldigvis er spillingen litt mer engasjerende, i hvert fall hvis du synes at PvE looter-shooters er spennende. I The First Descendant utforsker du en rekke forskjellige steder, fullfører oppdrag og oppgaver, skyter og skyter deg gjennom massevis av fiender, alt i jakten på bedre utstyr og erfaring for å stige i nivå. Det utfordrer ikke dynamikken vi forventer fra denne typen spill, men takket være at det er et Unreal Engine 5 -prosjekt, er spillingen utrolig flytende og smidig, verdenen og grafikken er forbløffende, og det ser virkelig ut til å være massevis av ting å bruke tiden på.

Jeg vil si at noen av oppdragene og oppgavene føles endimensjonale. I likhet med hva alle som har brukt mye tid på Destiny 2 vet, begynner alle aktivitetene etter hvert å føles veldig kjente, og det er tilfellet i The First Descendant også. Mellom å løpe mellom steder, skyte fiender og fullføre mindre oppgaver som å plante bomber i fiendtlige strukturer, er det ikke mye som imponerer. Men som jeg nevnte for et øyeblikk siden, er gameplayet veldig stramt, så selv om hendelsene og oppdragene er litt hjernedøde, er karakterene og evnene deres og skytespillet omtrent like bra som du finner i PvE-området.

Et av de viktigste trekkene ved The First Descendant er at du ikke spiller som en klasse eller et individ som historien kretser rundt, slik som i andre lignende spill. Her spiller du som en definert karakter, som har et eget sett med evner og ferdigheter som gjør dem unike. Viessa handler om kryoangrep og om å suse rundt på slagmarken på en iskald bane som The Incredibles' Frozone. Ajax er en mer lagsentrert figur som er opptatt av å forsvare allierte og absorbere skade. Bunny er en sjokkerende figur som er smidig og rask. Lepic er en jack of all trades, en Action Man-type. For noen av disse figurene er det mulig å oppnå en Ultimate -versjon, noe som gjør dem betydelig kraftigere og mer motstandsdyktige og perfekte for aktiviteter, utfordringer og fiender sent i spillet.

Jeg har ikke noe imot dette valget om å dreie seg om definerte figurer, ettersom personene som Nexon har skapt, føles unike og komplette, men når det er sagt, føler jeg at det kan begrense byggemulighetene i det lange løp, spesielt for spillere som ikke har lyst og drivkraft til å ha flere Descendants på farten samtidig.

Apropos buildcrafting, så føles dette nesten JRPG-aktig, med mange forskjellige og små måter å forbedre en karakter på. Du kan bytte våpen (som du kan ha tre aktive samtidig), i tillegg til en rekke modifikatorer og tilleggselementer som justerer helseregenerering, skjoldstørrelse og skade, alle attributtene som gjør Descendant til en mer kompetent og dyktig fighter. Og dette er noe du vil ønske å gjøre, ettersom det er mange svært mektige sjefer du må møte og overvinne i løpet av spillet, og noen av dem vil du trenge hjelp fra andre spillere for å overleve.

Nexon har en klar visjon for hva de vil at The First Descendant skal være, og det oppfyller allerede mange kriterier og lykkes med spillingen. Men jeg kan ikke la være å føle at dette spillet er på samme vei som Warframe eller The Division 2, som er en vellykket tittel som ikke når opp til det Bungie har klart å oppnå det siste tiåret. The First Descendant er et fantastisk spill med slående grafikk og smidig mekanikk etter det jeg har sett, og karakterene er også komplekse og interessante, men vil det klare å underholde i timevis, dager, måneder i strekk? Det er vanskelig å si noe sikkert om for øyeblikket, men det jeg vet med sikkerhet, er at det ikke kommer til å trekke meg bort fra Destiny 2 med det første.