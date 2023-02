The Great War: Western Front er ute etter å revurdere strategispill

HQ

Det er alltid prisverdig når et spill prøver å gjøre ting annerledes enn alle andre. Når det gjelder strategispill, skildrer disse ofte krigføring som en rekke avgjørende beslutninger og kamper, som uunngåelig fører til total seier for den ene siden. Imidlertid tar Petroglyph Games' The Great War: Western Front en annen og uten tvil mer realistisk tilnærming. Som dagens hendelser dessverre viser oss, er kriger ofte meningsløst blodige og uttrukne hendelser, der menn ikke er annet enn kanonføde i en skummel konkurranse om nasjonal vilje. Som jeg fant ut under en forhåndsvisningsøkt tidligere denne uken, har The Great War: Western Front som mål å levere en mer slipende og ufullstendig opplevelse av krigføring på både strategisk og taktisk nivå enn de fleste spill gjør.

Tittelen The Great War: Western Front's etterlater selvsagt liten tvil om når og hvor spillet foregår. Spillet slipper deg inn i First World War's Western Front som briter, franskmenn eller amerikanere på Allied-siden eller som tyskerne på Axis-siden. Millioner av menn døde her i en krig som stagnerte i skyttergravskrig mesteparten av tiden. På den ene siden spiller spillerne strategisk på den turbaserte Theater Map. På dette sekskantede kartet kan det settes i gang offensiver for å fange opp regioner, økonomi må forvaltes og forskningspunkter kan distribueres for å forske på ny teknologi. På den annen side, når en kamp finner sted og spilleren ønsker å ta personlig kommando, zoomer du inn på Battlefield Map. Her handler det om å bygge skyttergraver, kalle inn artilleriangrep og forsvare eller angripe med en rekke enheter. Seier på Theater Map kan til slutt oppnås enten gjennom direkte erobring eller ved å få ned fiendens National Will til null.

The Great War: Western Front har et annet tempo enn spillingen, og det ble tydelig for meg ganske raskt da jeg begynte å spille spillets kampanje. På overflaten ligner Theater Map på det strategiske elementet i for eksempel Total War og Civilization-serien. Det er imidlertid en rekke viktige forskjeller. Da jeg ønsket å gå på offensiven med en gang, var jeg ivrig på utkikk etter en knapp for å opprette nye enheter, fordi det er slik jeg vanligvis går om i turbasert strategi: skape en stor full-stacked hær og begynne å plyndre og fange nærliggende regioner. I The Great War: Western Front er det umulig, fordi du ikke bare kan trene nye infanterienheter. I stedet kan bærebjelken i hæren din bare utvides gjennom kampanjeprogresjon eller hendelser. Du kan kjøpe stridsvogner, fly og beleiringsartilleri, men disse er bare støtteenheter. Dette betyr at du virkelig må vurdere hvor du plasserer infanterikorpset ditt og hvilke områder som vil være tungt eller dårlig forsvart.

Måten det å erobre eller forsvare regioner fungerer på, gjenspeiler også ubesluttsomheten i de faktiske slagene i First World War og betydningen av National Will. For å fange en region, må du bringe en regions stjerner ned til null. Noen regioner har fire eller fem stjerner, noe som betyr at de krever en rekke vellykkede kamper for å fange dem. Dessuten mister de bare stjerner når angriperen scorer en stor seier, på en skala fra ni alternativer som spenner fra stor seier til dødvann til stort tap. Å vinne en liten seier vil ikke gjøre noe for å erobre en annen region, men det vil felle fiendens National Will og øke din. Etter spilløkten føltes det for meg som den største oppfinnsomheten til The Great War: Western Front. Seier eller nederlag finnes i kombinasjonen av å balansere forsyninger, økonomi, spionasje og vinne eller bevisst tape kamper for å komme ut på toppen med National Will. Jeg ser for meg at dette gjør det til et spill for mer tålmodige spillere, da du ikke vil kunne score noen raske seire.

Jeg hadde også muligheten til å spille flere kamper på Battlefield Map. Her ser spillets brukergrensesnitt ut som andre spill, med enhetskort nederst, noen spesialangrep til høyre og et stort minikart i øvre høyre hjørne. I den innledende fasen har du tid til å bygge og oppgradere grøfter, legge piggtrådgjerder, installere maskingeværreir, plassere rekognoseringsballonger og plassere artilleriet ditt. Å holde fast på og fange strategiske punkter på kartet er det kampene egentlig handler om. Når kampen starter, er det på tide å detaljstyre infanterienhetene dine og desimere fienden med sperringer av artilleriet ditt. Som i virkeligheten vil du miste mange enheter og må sende inn bølge etter bølge av infanterienheter, støttet av artilleribeskytninger.

I løpet av den historiske Battle of the Somme jeg spilte på slutten av forhåndsvisningsøkten, hadde jeg som mål å avvise en rekke angrep først, og spille som tyskerne denne gangen. Så, etter en stor eksplosjon forårsaket av underjordiske miner for å sprenge det britiske forsvaret, var det min tid å gå på offensiven. Jeg hadde en god tid å spille denne kampen, fordi du er konstant opptatt. Ethvert vellykket angrep eller forsvar krever en god synergi mellom infanteriet ditt og å dekke ild fra artilleri. Å sprenge bort en fiendtlig infanteritropp med en velplassert tung artilleribeskytning føles bra. Jeg brukte også gassangrep og røykbarrierer for dekning til tider, men de virket ikke så virkningsfulle som noen gode gamle eksplosjoner.

I løpet av kampene jeg spilte, observerte jeg noen ting som kanskje trengte polering. Det var ganske vanskelig noen ganger å få infanterienhetene mine til å bevege seg gjennom sikkerheten til en grøft, for eksempel. De løp ofte ut eller klarte ikke å komme inn og ble deretter slått ned, men det kan bare være uerfarenhet fra min side. På den annen side observerte jeg også AIs infanterienheter som gikk i ulogiske retninger til tider. Å ta enheten din for en spasertur parallelt med skyttergravene mine er ikke det lyseste trekket jeg kan forestille meg, så forhåpentligvis blir AI litt smartere i den forbindelse ved utgivelse. En annen ting er at spillets brukergrensesnitt og atmosfære kunne vært litt mer mørk etter min mening, for å gjenspeile grusomhetene i First World War litt mer. Akkurat nå er det en lettere stemning i spillet, selv om jeg liker musikken som passer spillets tidsperiode.

Når jeg kommenterer spillets utseende, er min mening at grafikkvaliteten og spillingen i et spill må finne den rette balansen: det ser enten veldig bra ut og jeg tilgir manglende gameplay, eller spillingen skal være flott, og i så fall bryr jeg meg ikke så mye om det visuelle. The Great War: Western Front lener seg mer til sistnevnte tilfelle. Jeg prøvde å zoome inn på guttene mine i skyttergravene nå og da, men de er bare en haug med kloner uten for mye detaljer. Artilleriet ditt som treffer fienden ser også ut og føles bedre når det zoomes ut, for på nært hold er det bare ikke så mye å se. Det betyr imidlertid ikke at det ikke er noen detaljer i miljøene, fordi slagmarkens innredning er fylt med grøfter, ødelagte hus og skallkratere. Visuelt sett kommer spillet imidlertid ikke til å forbløffe deg, men spillingen som holder deg engasjert gjør opp for det.

Alt i alt er mitt inntrykk at The Great War: Western Front er et gjennomtenkt spill som tilbyr en ny vri på strategispill, på grunn av sin vektlegging av hvor slipende krigføring kan være. Jeg tror også det er nok av historisk nedsenking for å få deg til å føle deg som en Foch, Ludendorff eller Haig som sitter bak datamaskinen. Det er interessante detaljer som moralstraff for Allies når forskjellige nasjoner kjemper i samme kamp, historiske hendelser som påvirker kampanjen og en rekke autentiske enheter og våpen å kommandere på slagmarken. En siste ting jeg ikke har vært i stand til å oppleve, men virker bra for meg, er det faktum at slagmarker vil "huske" hva som har skjedd i tidligere kamper: du og fiendens skyttergraver vil forbli på samme sted mellom slag, og også slagmarken arr bære over fra en kamp til en annen. Jeg er også nysgjerrig på spillets flerspiller, som vil komme tilgjengelig når The Great War: Western Front lanseres 30. mars på PC via Steam og Epic Games Store.