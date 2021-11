The Gunk tar kampen mot Halo Infinite, The Witcher og fler

HQ

Det tok altså over et år fra svenskene i Image & Form kunngjorde at de ville gå fra 2D-spillene i SteamWorld-universet til å prøve seg i 3D med The Gunk til vi hørte og så noe nevneverdig mer. Da vi fikk gameplaytraileren i august var planen at smørjefjerningen skulle skje en gang i desember, og i motsetning til mange andre spill den siste tiden blir det en realitet.

Som forventet dukket nemlig spillet opp i kveldens Thunderful-stream. Der fikk vi en gameplaytrailer som i tillegg til å vise oss mer av den vakre verdenen og introdusere Fiona Nova, stemmen til hovedkarakteren, avslører den at The Gunk vil slippes på PC, Xbox One, Xbox Series og Xbox Game Pass den 16. desember.