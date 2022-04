The House of the Dead Remake bekreftet for PC, PlayStation, Stadia og Xbox også

HQ

Samme dagen som lanseringen av The House of the Dead Remake på Switch, 7. april, rapporterte vi at spillet også hadde blitt aldersmerket for PlayStation. Dette er vanligvis en ganske sikker bekreftelse.

Nå har seriens offisielle Twitter-konto kunngjort at spillet er på vei til PC, PlayStation 4, Stadia og Xbox One. Det er ingen detaljer om hva vi kan forvente av disse versjonene ennå, men vi kan vel regne med høyere oppløsning, bedre grafikk og forhåpentligvis generelt bedre ytelse.

Dessverre ble vi ganske skuffet over Switch-versjonen, og tviler på at det blir noe særlig bedre på de andre plattformene. Men hvis du virkelig elsket originalen, ikke har en Switch og ønsker å oppleve lyspistol-action uten en lyspistol - får du i så fall muligheten til det neste uke, 28. april for å være eksakt. PS4-versjonen vil i det minste oppdateres med støtte for PS Move etter lanseringen en gang, som kan gjøre opplevelsen litt bedre.