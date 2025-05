The Hundred Line: Last Defense Academy er en kritikersuksess, men studioet har fortsatt gjeld

HQ

Det er ikke nok å være god. Det er en smertefull sannhet, spesielt når du har gitt 100 % for å nå målene dine. Noen ganger må det "noe mer" til (kall det flaks, kall det strategi, eller hva du vil) for å få et produkt til å fungere i salg eller, som i dette tilfellet, et dataspill der dusinvis av arbeidsplasser er avhengig av salget.

I dette tilfellet snakker vi om Too Kyo Games og dens prekære situasjon etter den nylige utgivelsen av The Hundred Line: Last Defense Academy. En tittel som ikke har sluttet å høste kritisk anerkjennelse (vi var positive, om enn moderate), men hvis salg ennå ikke har løftet den til terskelen for fortjeneste, og etterlater studioet i en gjeldssituasjon. Noe som studioets egen grunnlegger og spilldirektør, Kazutaka Kodaka, erkjente i Bluesky, da en fan spurte ham om muligheten for å bringe The Hundred Line til flere plattformer.

"Når det gjelder portering til andre modeller, har jeg nevnt det mange ganger før, så jeg trodde ikke det trengte å gjentas, men bare for å være tydelig: Det er ingen planer om det, og sjansene er svært små."

Akkurat nå er målet å unngå nedleggelse av studioet, og det betyr å sikre nok finansiering til å holde skuta flytende og ta opp spørsmålet om lokalisering til flere språk. The Hundred Line: Last Defence Academy er for øyeblikket bare tilgjengelig på japansk, kinesisk og engelsk, men Kodaka ønsker å oversette det til andre språk også.

"Hvis jeg kan betale ned gjelden min tidlig og sikre nok driftsmidler til selskapet, vil jeg gjerne komme i gang med en gang. Men akkurat nå er vi fortsatt på randen av konkurs."

I den samme tråden støttet spillere den visjonære skaperen av Rain Code og Danganronpa ved å sende bilder fra Steam- og eShop-kontoene sine etter å ha kjøpt eksemplarer av spillet. La oss håpe at Too Kyo Games blir reddet på grunn av kritikken og teamets merittliste.