The International 2026: Fire lag er fortsatt med i kvalifiseringen til « North » American, der én plass i hovedturneringen står på spill

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The International er tilbake og byr på førsteklasses konkurranse i « Dota 2 » i august, mellom den 13. og den 23. Vi vet allerede hvem mange av lagene som skal delta er, ettersom de inviterte lagene er offentliggjort og kvalifiseringsrundene for regionene Sør-Amerika, Kina og Sørøst-Asia er avsluttet.

Du kan lese mer om den nåværende situasjonen i de europeiske kvalifiseringsrundene ved å klikke her, og når det gjelder den siste gjenværende regionen, Nord-Amerika, er det kort sagt fire lag igjen i kampen om den eneste gjenværende plassen.

Det gjenstår fire kamper i den nordamerikanske lukkede kvalifiseringen, som først avgjør hvilket lag som går til Grand Final, og deretter gradvis slår ut de andre lagene inntil den andre plassen i Grand Final er fylt. Vinneren av Grand Finalen vil få den eneste tilgjengelige billetten til The International fra dette arrangementet, og når det gjelder kampoppsettet og når hver kamp finner sted, kan du se dette nedenfor.

Semifinale i nedre del av turneringstreet – 25. juni



GG Boom mot 4 Anchors og Illmeria kl. 21:00 BST/22:00 CEST



Finale i den øvre delen – 26. juni



The Bug mot GamerLegion kl. 00:00 BST/01:00 CEST



Finale i nedre del av turneringen – 26. juni



Taperen av finalen i den øvre delen mot vinneren av semifinalen i den nedre delen kl. 21:00 BST/22:00 CEST



Storfinale – 27. juni



Vinneren av finalen i den øvre delen mot vinneren av finalen i den nedre delen kl. 00:00 BST/01:00 CEST



Hvem tror du vil sikre seg den siste ledige plassen for regionen?