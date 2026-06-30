The International 2026: GamerLegion sikrer seg den siste plassen i « North » American

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I går snakket vi om den europeiske kvalifiseringen til The International 2026, og hvordan vi nå kjenner de to siste lagene som skal slutte seg til de andre kvalifiserte europeiske lagene. Vi kan også gjøre det samme for den nordamerikanske delen av kvalifiseringen.

I løpet av forrige helg ble det avholdt to siste runder i de regionale kvalifiseringskampene, og en av disse var for Nord-Amerika, der fire lag konkurrerte om den siste plassen i hovedturneringen. Det viste seg at det egentlig bare var ett lag som konkurrerte, for i dobbelt-elimineringsturneringen viste GamerLegion seg å være det klart beste laget på listen. Organisasjonen slo først 4 Anchors and Illmeria 2–0 i semifinalen i den øvre delen av turneringen, deretter The Bug 2–0 i finalen i den øvre delen, før de for andre gang slo 4 Anchors and Illmeria 3–0 i den store finalen.

Dette betyr at GamerLegion skal reise til Shanghai i Kina for hovedturneringen, hvor de vil være det eneste nordamerikanske laget som deltar.