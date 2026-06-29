The International 2026: Nigma Galaxy og Huligani sikrer seg de to siste europeiske plassene

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Som vi nevnte før helgen, skulle de siste regionale kvalifiseringsrundene til The International 2026 finne sted i løpet av de påfølgende dagene, med tre siste plasser som skulle fylles av to europeiske lag og ett nordamerikansk lag.

Når vi ser spesifikt på den europeiske runden, vet vi nå hvilke to andre lag som har sikret seg en plass i årets største « Dota 2 »-turnering. Etter at Team Spirit og Team Vision sikret seg plassene sine før helgen, har nå both Nigma Galaxy og Huligani fulgt etter.

For førstnevnte, Nigma Galaxy, betød dette ganske enkelt å gjøre jobben sin i fjerde runde av nedre del av turneringen, ettersom laget, etter å ha røket ut mot Team Spirit i tredje runde av øvre del av turneringen der en plass i The International sto på spill, ventet på en motstander, endte opp med å møte Yellow Submarine og deretter sikret seg plassen med en 2-1-seier.

Huligani, derimot, måtte kjempe seg gjennom hele nedre tabellen og unngå utslagning fire ganger før de sikret seg en plass i The International. Det siste hinderet var Virtus.pro, som hadde havnet i nedre del av turneringen etter å ha tapt mot Team Vision i finalen i den øvre delen, før de deretter tapte igjen i nedre del mot Huligani med 2–1. Dette betydde til slutt at organisasjonen gikk glipp av The International to ganger, men det er neppe noe Huligani bryr seg særlig mye om.

Disse fire kvalifiserte europeiske lagene slutter seg til en rekke inviterte lag fra Europa og SNG-regionen, blant annet Aurora Gaming, BoomBoys, Team Falcons, Team Liquid, 1w Team og Team Yandex.