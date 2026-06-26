The International 2026: Team Spirit og Team Vision sikrer seg de to første plassene i Europa

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Vi nevnte at vi skulle komme tilbake i dag for å sette søkelyset på kampoppsettet for The International 2026s europeiske kvalifiseringer for helgen som kommer, og det er nettopp det vi er her for å gjøre. Det bør imidlertid nevnes at av de fire plassene som er tildelt Europa gjennom denne kvalifiseringen, er to allerede fylt, ettersom Upper Bracket er avsluttet og Team Spirit og Team Vision kom på topp.

Førstnevnte slo Nigma Galaxy med 2–1, mens sistnevnte beseiret Virtus.pro, også med 2–1. Dette betyr at begge har sikret seg plass i det prestisjetunge Dota 2 -turneringen, mens taperne havner i den nedre delen av turneringstreet og nå venter på utfordrere i kampen om de to siste plassene.

Når det gjelder disse utfordrerne, vil vi ikke vite det med sikkerhet før morgendagens kamper er avsluttet. Nigma Galaxy og V.P venter på motstandere i 4. runde i nedre del av turneringen, og både 2. og 3. runde gjenstår å spille.

Kampprogrammet for 26.–28. juni kan ses i sin helhet nedenfor.

Nedre del av turneringen, 2. runde – 26. juni



Enjoy mot Huligani kl. 09:00 BST/10:00 CEST



Natus Vincere mot Mouz kl. 12:00 BST/13:00 CEST



Yellow Submarine mot Modus kl. 15:00 BST/16:00 CEST



Power Rangers mot Team Bald kl. 18:00 BST/19:00 CEST



Nedre del av turneringen, 3. runde – 27. juni



Vinneren av NAVI/Mouz mot vinneren av Enjoy/Huligani kl. 12:00 BST/13:00 CEST



Vinneren av Power Rangers/Team Bald mot vinneren av Yellow Submarine/Modus kl. 15:00 BST/16:00 CEST



Nedre del av turneringen, 4. runde – 28. juni



Virtus.pro mot vinneren av runde 3 nr. 1 (NAVI/Bald mot Enjoy/Huligani)



Nigma Galaxy mot vinneren av runde 3 nr. 2 (Power Rangers/Team Bald mot Yellow Submarine/Modus)



Hvem tror du vil sikre de to siste plassene til The International for Europa?