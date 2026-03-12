The Invincible VS Open Beta vil bare være tilgjengelig på PS5 og Xbox Series X/S

HQ

Hvis du så de siste nyhetene om Invincible VS og hvordan det i begynnelsen av april, fra og med 9. april, vil være en åpen beta der du kan teste mye av tag-kampspillet, har vi litt viktige nyheter å dele hvis du planla å hoppe inn via PC.

Den åpne betaen vil kun være tilgjengelig på PS5- og Xbox Series X/S-enheter. Det vil ikke bli en PC-utgave av det, ettersom utvikleren Quarter Up har forklart at de hopper over PC for å sikre at spillet ikke blir dataminert før lanseringen, noe som betyr at noen av de siste hemmelighetene (sannsynligvis inkludert de andre uanmeldte lanseringsfighterne) ikke blir sølt før de skal være.

"For å beskytte mot datautvinning i denne utviklingsfasen, vil vår kommende Open Beta være begrenset til konsoll."

PC-fans som ikke sjekker ut spillet på messer eller utstillinger, må nøye seg med å spille Invincible VS når det lanseres 30. april.