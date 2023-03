The Last of Us' første sesong avsluttes med rekorder

HQ

Da The Last of Us' nest siste episode hadde seriens beste premiere håpet undertegnede at den siste episoden ville bryte gjennom barrieren på 10 millioner. Dessverre ble ikke det en realitet, men den satte fortsatt en ny rekord.

Warner Bros Discovery har avslørt at The Last of Us' niende og siste episode av første sesong har blitt sett av mer enn 8,2 millioner seere disse første 18 timene etter at den ble sendt på HBO og ble tilgjengelig på HBO Max. Det er 100.000 flere enn forrige ukes rekord, så det er fortsatt veldig imponerende. Spesielt fordi vi også blir fortalt at dette betyr at The Last of Us har blitt HBO Max' mest sette show noensinne i Europa og Latin-Amerika.

Og bare for å sette denne debuten i perspektiv, her er en oversikt over hver episodes premiere-seertall mindre enn 24 timer (med ett unntak) etter de debuterte:



Episode 1 - 4,7 millioner (15. januar)



Episode 2 - 5,7 millioner (22. januar)



Episode 3 - 6,4 millioner (29. januar)



Episode 4 - 7,5 millioner (5. februar)



Episode 5 - 11,6 millioner (10. februar-12. februar siden det inkluderer data fra fredag til søndag fordi den ble sendt tidlig for å unngå sammenstøt med Super Bowl)



Episode 6 - 7,8 millioner (19. februar)



Episode 7 - 7,7 millioner (26. februar)



Episode 8 - 8,1 millioner (5. mars)



Episode 9 - 8,2 millioner (12. mars)



Det blir interessant å se om denne positive trenden fortsetter når sesong 2 kommer i det vi forventer å være 2024.

Hva synes du om The Last of Us' første sesong?