The Last of Us slår nok en rekord på HBO og HBO Max

HQ

PlayStation Productions og HBO fortsatte å skryte av at The Last of Us satte nye rekorder fire uker i strekk, så noen av dere trodde kanskje at å fremskynde den femte episoden på grunn av Super Bowl hadde skadet showet litt da de to selskapene plutselig ble tause. Det er langt fra sannheten.

Warner Bros Discovery har kunngjort at episode 8 av The Last of Us hadde mer enn 8.1 millioner seere da den ble sendt på HBO og ankom HBO Max natt til mandag. En ny rekord for showet, og bare for å sette det i perspektiv: den første episoden hadde 4.7 millioner seere den første dagen, så det er en sjanse for at neste - og den første sesongens siste - episode kan bryte 10 millioner-barrieren.

Dette betyr også at The Last of Us var topptittelen totalt på HBO Max for 8. uke på rad. Ikke spesielt rart når vi også blir fortalt at gjennomsnittspublikummet for de fem første episodene nå nærmer seg 30 millioner seere på tvers av alle plattformer.

Jeg vil veldig gjerne høre hva du synes så langt og dine tanker etter å ha sett sesongens siste og korteste episode natt til neste mandag.