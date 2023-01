The Last of Us gir Linda Ronstadts Long Long Time et forbløffende løft på Spotify

HQ

Husker du da jeg skrev om at Depeche Mode's Never Let Me Down Again fikk en utrolig oppsving på Spotify takket være den første episoden av The Last of Us? Det er ingenting i forhold til dette.

Vi blir nå fortalt at det var en enestående 4900 prosent økning av folk som streamet Linda Ronstadts Long Long Time på Spotify i USA sammenlignet med uken før fra klokken 23 til midnatt på søndag lokal tid. Det var to timer etter at The Last of Us' mesterlige tredje episode ble tilgjengelig på HBO og HBO Max, noe som åpenbart ikke er tilfeldig.