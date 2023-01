HQ

Husker du da Stranger Things gjorde Kate Bush til en listetopper igjen i fjor? Vel, Netflix-showet er ikke det eneste som kan bringe klassikere tilbake fra de døde.

Spotify sier at Depeche Modes «Never Let Me Down Again» ble streamet 520 prosent mer i USA 17. januar enn uken før. Det er et par dager etter at The Last of Us hadde premiere på HBO Max over dammen, og jeg trenger ikke å si hvorfor det er verdt å glede seg hvis du har sett den første episoden ...