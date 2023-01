The Last of Us: Hvordan Clickers ble laget i spillene og i showet

HQ

De av oss som har fulgt The Last of Us veldig tett allerede før spillet ble lansert i 2013 vet godt hvordan Naughty Dog kom på og utviklet de forskjellige typene infiserte, men det den ekstremt populære HBO-serien har åpenbart trukket enda flere inn i dette forbløffende universet. Da er det en god idé å gjenfortelle den kule opprinnelseshistorien, samt fordype seg i hvorfor showet endrer et par ting.

HBO og PlayStation gjør dette ved å fokusere på de ikoniske Clickers-skapningene i ukens The Last of Us-video. Ganske passende, da disse skumle tingene blir introdusert i denne ukens episode. Neil Druckmann, en av spillets skapere og episode 2s regissør, forteller kortversjonen av hvordan de trengte en unik antagonist og hvordan utviklerne skilte dem fra zombier før han forklarer hvorfor showet introduserer dem på en ny måte. En trio av andre talentfulle utviklere forklarer også hvordan og hvorfor Clickers beveger seg og høres ut som de gjør, noe som gjør tanken på dem enda mer skremmende.