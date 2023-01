The Last of Us episode 2 setter nok en rekord for HBO og HBO Max

HQ

Undertegnede var en veldig glad mann da The Last of Us' første episode endte opp med å bli HBOs nest største premiere på mer enn et tiår i forrige uke, men kveldens nyhet er muligens enda bedre.

Warner Bros. Discovery har avslørt at The Last of Us' andre episode allerede har blitt sett av mer enn 5,7 millioner mennesker på HBO og HBO Max i USA siden den ble utgitt for mindre enn 20 timer siden. Den første episoden hadde "bare" 4,7 millioner da, så dette gjør det til den største uke to publikumsveksten for en HBO Original-dramaserie noensinne.

Det er også verdt å nevne at den første episoden nå har hatt over 18 millioner seere, og det høres ut som de fleste er enige om at denne serien fortsetter å være fantastisk selv om episode 2s slutt har ført til diskusjonene jeg forventet. Forhåpentligvis fortsetter denne positiviteten og veksten når episode 3 endrer ting litt.