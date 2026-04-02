The Last of Us: Online var 80 % ferdig da det ble kansellert

Det er ikke vanskelig å forstå skuffelsen til utviklere som har lagt sjelen sin i et prosjekt og ofret mye for det, for så å høre en eller annen dressdress fra etasjen over erklære at spillet blir kansellert. Det var det som skjedde med Naughty Dog med The Last of Us: Online, og nå får vi vite litt mer om den skjebnesvangre tittelen.

I et intervju på Lance E. Lee Podcast fra Tokyo (via Kotaku) avslører regissøren Vinit Agarwal at spillet faktisk var "rundt 80% ferdig" da slaget kom, og han innrømmer at det rammet ham hardt:

"Det var et forferdelig øyeblikk for meg, for jeg hadde brukt syv år på å jobbe med det spillet, og det var knusende for sjelen. Jeg husker at jeg fant ut at det ble kansellert 24 timer før det ble annonsert for publikum. Det var slik jeg fant ut at spillet ble kansellert, og det var bare uheldig, og de var nødt til å gjøre det fordi de må kontrollere budskapet."

Forklaringen han gir på avgjørelsen var at studioet rett og slett ønsket å satse på noe tryggere enn et mer eksperimentelt konsept:

"I bunn og grunn måtte man på et tidspunkt ta en avgjørelse. 'Ok, lag dette spillet eller lag det neste spillet som Neil Druckmann, presidenten i selskapet, regisserte... De måtte velge det spillet som på en måte var studioets brød og smør, i stedet for dette eksperimentelle spillet som jeg jobbet med, og som jeg trodde kom til å bli veldig stort, men som dessverre ikke så dagens lys."

For litt under et år siden rapporterte vi at Vinit Agarwal hadde forlatt Naughty Dog og grunnlagt et japansk studio i stedet. Det gjenstår å se hva han finner på nå, men det finnes flere eksempler på fremtredende utviklere som har forlatt bransjegiganter for å grunnlegge sine egne suksessrike studioer, og som har gitt ut suksessrike spill som Bloodstained: Ritual of the Night, Death Stranding, Eiyuden Chronicle: Hundred Heroes, Clair Obscur: Expedition 33 og The Finals.

Vi krysser fingrene for at Agarwals nye prosjekt også vil levere, og vi kommer tilbake når vi får vite mer.