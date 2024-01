HQ

For to uker siden annonserte Naughty Dog en helaftens dokumentarfilm om utviklingen av The Last of Us: Part II. Vi ble fortalt at den ville komme "senere i 2024". Det betyr ikke at vi må vente til The Last of Us: Part II kommer til PC.

For kennelen avslører at Grounded II: Making The Last of Us Part II slippes 2. februar. Det betyr at dokumentaren legges til i The Last of Us: Part II Remastered og gratis på Youtube klokken 18 neste fredag.