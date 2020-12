The Last of Us: Part II har fått spoilerfylt trailer

Du ser på Annonser

Selv uten at Sony "rådet" meg sterkt til å ikke nevne spesifikke ting om The Last of Us: Part II i anmeldelsen min ville jeg nok ikke nevnt noen av hemmelighetene uansett. Naughty Dog mener visst likevel at fem måneder er nok til å ikke bare røpe en av de største hemmelighetene, men faktisk fokusere på det.

Nå har vi nemlig fått en ny trailer som utelukkende fokuserer på Abby sin del av historien. En interessant måte for oss som allerede har prøvd spillet å tenke tilbake på, samt en klar beskjed til de som ikke har grepet muligheten enda om at The Last of Us: Part II har mer på lur enn du kanskje tror.