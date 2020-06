The Last of Us: Part II knuser Spider-Man med 4 millioner solgte

Du ser på Annonser

Forrige søndag fikk vi vite at The Last of Us: Part II hadde satte en rekke rekorder for både Sony og 2020-generelt hva salg av fysiske eksemplarer angår. Ikke verst for et kontroversielt spill som lanseres i en periode når folk ikke akkurat løper til butikkene på grunn av Covid-19. Men vet du hva en pandemi ikke stopper? Digitale salg.

Naughty Dog og Sony kan nemlig avsløre at The Last of Us: Part II faktisk solgte over 4 millioner eksemplarer de første tre dagene. Dette er også direkte salg, og ikke såkalt "sold in" til butikker, så du kan være sikker på at antallet er godt over 5 millioner nå. Neil Druckmann, spillets hovedregissør, har følgende beskjed til fansen:

"We are so immensely grateful to the millions of fans around the world that have played The Last of Us Part II and shared their experiences with us over the last week. We set out to tell a new kind of story, one that deals with difficult themes and would challenge you in unexpected ways. Hearing how the experience has resonated with so many of you and witnessing the type of thoughtful discussions it has sparked has been so incredible. We've also been so inspired by your creativity — whether it's your gorgeous Photo Mode shots, jaw-dropping gameplay GIFs, or the songs you've recorded using Ellie's guitar.

The Last of Us Part II was made possible thanks to the efforts of the hundreds of talented and passionate developers here at Naughty Dog. We can imagine no greater honor than seeing that same passion mirrored by the people playing it. Thank you for helping us reach this amazing milestone."

Bare for å gi to eksempler på hvor imponerende dette er solgte Spider-Man "bare" 3,3 millioner sine første tre dager på markedet, mens Uncharted 4: A Thief's End passerte 2,7 millioner etter en uke. Dermed er det bare å gratulere både Sony og utviklerne med en fantastisk start. Jeg håper den meget fortjent fortsetter.