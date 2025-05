The Last of Us: Sesong 2 anmeldelsesbomber er i full kraft

HQ

Vi vet alle hva som skjer når fans er uenige med kritikerne og ønsker å uttrykke en ofte ganske motstridende mening, slik tilfellet er med den pågående andre sesongen av The Last of Us. Mens kritikerne(inkludert oss på Gamereactor) roser sesongen, har fansen nå bestemt seg for å senke karaktersnittet på Rotten Tomatoes, spesielt fordi "Bella Ramsay ikke passer" som Ellie og fordi Abby slo Joel i hjel i episode to. Snittkarakteren ligger nå på 49% og er jevnt og trutt på vei nedover, ser det ut til.

Her er hva et par av anmeldelsene har å si om serien:

"Du vet at historiestrukturen og skrivingen er dårlig når både spillere og seere er enige om at historien tar et nesedykk. Serien lærer deg den gamle leksa om at hevn er dårlig, og drar deg ned i søla ved å lure deg til å tro at Joel er dårlig, selv om han faktisk ikke er det. Ellie sa aldri at hun ville være villig til å dø for en kur og fikk aldri si farvel. Abby tar feil, rett og slett, og Joels handlinger er rettferdige. I det minste tvinger serien deg ikke til å spille skurken i 15 timer for å prøve å overbevise deg om noe annet."

"Sesong 2 er forferdelig, det er som om forfatterne ønsket at den skulle mislykkes. S2s tema er et utslitt, barnslig tenåringshevnplott akkompagnert av en innskutt og unødvendig lesbisk tenåringsromanse, det er det hele. For å gjøre det enda verre, bestemte "geniene" seg for å drepe den eneste hovedkarakteren som holdt hele serien oppe, og fikk bipersonen (Elle) til å oppføre seg som et ynkelig, sutrende, grinete barn som ville ha fått seg selv drept tre ganger bare i åpningsepisoden. Bella Ramsey er en av de verste "skuespillerne" for denne rollen."

"Jeg spilte ikke spillet og hadde ingen anelse om hva som skulle komme. Jeg forelsket meg i serien i sesong én på grunn av far/datter-forholdet og de unike zombiene og den interessante historien. Jeg var spent på å se hvordan forholdet fortsatte å utvikle seg og kanskje blomstre etter hvert som de to møtte nye utfordringer. Welp. Jeg bryr meg ikke i det hele tatt om en hevnhistorie og kjærlighetsinteresse for Ellie. Åpningssekvensen der Ellie tar ut en mann i en-mot-en-kamp fikk meg til å himle med øynene, men jeg burde ha sett det som det varselet det var. Den andre sesongen er søppel. Jeg vil ikke se hva som skjer videre. Det føles som en helt annen forfatter for det andre spillet/sesongen. For en skuffelse etter all forventningen til denne andre sesongen. Jeg kommer definitivt ikke til å se mer."

"Det er så synd egentlig, det andre spillet i TLOU-serien er en så viktig og unik opplevelse, og seriens forfattere har ignorert viktige deler av spillet som vil være viktige senere i historien, selv om de virker som mindre problemer, er de realistisk sett alle ansvarlige for å gjøre historien til hva den er. Et av de beste spillene som noensinne har blitt utgitt, har nå blitt ødelagt av serieforfattere som ønsker å appellere til et større publikum og demografi når publikummet for den opprinnelige TLOU i virkeligheten ville ha vært veldig mottakelig."

Hva synes du om sesong to så langt?