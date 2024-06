The Last of Us sesong 2 blir bare 7 episoder lang

HQ

Da HBO avslørte regissørene for sesong 2 av The Last of Us la noen av dere kanskje merke til at det var syv personer. Dette førte til diskusjoner om hvorvidt noen av dem ville få regissere flere episoder. Svaret er nei.

Deadline hadde æren av å snakke med medskaperne, utøvende produsentene, showrunnerne og regissørene Craig Mazin og Neil Druckmann, og duoen bekrefter at The Last of Us sesong 2 bare vil bestå av 7 episoder. Dette vil nok sjokkere mange av dere, ettersom The Last of Us: Part II, spillet den andre sesongen vil være basert på, er mye større enn originalen som fikk 9 episoder. Den gode nyheten er at det høres ut som HBO, Mazin og Druckmann har senket antallet episoder for å nærmest få folk til å tigge om flere sesonger:

"Historiematerialet som vi fikk fra del II av spillet er mye mer enn historiematerialet som var i det første spillet, så en del av det vi måtte gjøre fra starten av var å finne ut hvordan vi skulle fortelle den historien på tvers av sesonger. Når du gjør det ser du etter naturlige bruddpunkter, og slik vi la det ut denne sesongen føltes det naturlige bruddpunktet som om det kom etter syv episoder, " sa Mazin til Deadline, og gjentok sitt ønske om å lage minst 3 sesonger av showet. Faktisk virker han veldig ivrig etter å lage 4 i disse dager:

"Vi tror ikke at vi kommer til å kunne fortelle historien selv i løpet av to sesonger [2 og 3] fordi vi tar oss god tid og går ned interessante veier som vi gjorde litt i sesong 1 også. Vi føler at det nesten helt sikkert kommer til å være slik at - så lenge folk fortsetter å se på og vi kan fortsette å lage mer TV - vil sesong 3 bli betydelig større. Og historien kan faktisk kreve sesong 4 (...) En ting er helt sikkert, jeg ser ikke hvordan vi kan fortelle historien som gjenstår etter at sesong 2 er ferdig, i én sesong til."

Så serien vil fortsette å fortelle historier som ikke er inkludert i spillene. Ikke spesielt overraskende med tanke på suksessen til den første sesongens Bill og Frank-episode, og at Jeffrey Wrights Isaac tilsynelatende vil få mer tid på skjermen i TV-serien enn i spillet. Den gode nyheten er at vi blir fortalt at minst en av episodene i sesong 2 vil være "ganske lang". La oss håpe at dette gjør tempoet enda bedre, og at nok folk fortsetter å se på slik at HBO gir grønt lys til både en tredje og fjerde sesong samtidig når sesong 2 har premiere på Max i første halvdel av 2025.