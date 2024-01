The Last of Us sesong 2 får regissører fra Succession, Game of Thrones og Watchmen

HQ

Vi har sett Kaitlyn Dever bli bekreftet som Abby, Young Mazino som Jesse og en rekke andre talentfulle skuespillere bli med i sesong 2 av The Last of Us denne måneden, men den første sesongen lyktes ikke bare på grunn av folkene foran kameraet. Serien hadde også noen fantastiske regissører, og nå vet vi at The Last of Us: Part II-filmatiseringen vil kunne skilte med det samme.

Deadline har fått æren av å avsløre at Mark Mylod (Succession, Game of Thrones og The Menu). Nina Lopez-Corrado (Perry Mason, Supernatural og A Million Little Things), Stephen Williams (Watchmen, Westworld og How to Get Away with Murder) og Kate Herron (Loki, Sex Education og Daybreak) skal regissere minst én episode hver av The Last of Us sesong 2. De slutter seg til de tilbakevendende regissørene Craig Mazin (Episode 1: When You're Lost in the Darkness), Neil Druckmann (Episode 2: Infected) og Peter Hoar (Episode 3: Long, Long Time), så det høres definitivt ut som om HBO og PlayStation Productions har samlet et forbløffende team av skuespillere og regissører til andre sesong av The Last of Us.