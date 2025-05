The Last of Us: Sesong 2-finalen tiltrakk seg mindre enn halvparten av seerne sammenlignet med finalen i sesong 1

HQ

I går var det tid for Europa å se finalen av den andre The Last of Us-sesongen, og nå begynner de amerikanske tallene å komme inn som forteller oss hvordan den presterte. Og det er tilsynelatende ikke helt oppløftende.

Ifølge Deadline tiltrakk finalen 3,7 millioner amerikanske seere (alle plattformer), noe som er betydelig lavere enn den første episoden av samme sesong som nådde 5,3 millioner seere. Forskjellen er enda mer uttalt hvis vi sammenligner med slutten av den første sesongen, der den siste episoden hadde 8,2 millioner amerikanske seere.

HBO er imidlertid ikke så bekymret og sier at en del av nedgangen kan forklares med at det var Memorial Day-helg i USA, der mange hadde andre ting å gjøre enn å se på TV, og de forventer at tallene vil vokse. Det er allerede bekreftet at det kommer en tredje sesong av serien, og det ble nylig avslørt at det er forventet at den avsluttes i en potensiell fjerde sesong.

Hvordan det vil påvirke et mulig tredje spill, som kan være mindre spennende hvis du vet hvor historien går, gjenstår å se.