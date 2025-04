The Last of Us sesong 3 offisielt bekreftet allerede før sesong 2 begynner

HQ

The Last of Us kommer tilbake til HBO/Max neste mandag for den andre sesongen, men allerede før det har Max bekreftet at The Last of Us kommer tilbake for en sesong 3. Det var bare et spørsmål om tid, men for å fjerne enhver tvil, har den tredje sesongen blitt offisielt godkjent og kunngjort.

Det er ikke gitt noen dato for den tredje sesongen, men vi vet allerede at den andre sesongen vil være kortere, syv episoder, og den vil ikke dekke hele The Last of Us: Part II, som var et mye lengre spill enn det første spillet, allerede dekket i den første sesongen.

Det gjenstår å se hvordan de vil dele spillets historie mellom to sesonger ... eller kanskje tre, ettersom Neil Druckmann og Craig Mazin tidligere hadde snakket om muligheten for å nå sesong 4. Men før vi må bekymre oss for det, husk at The Last of Us: Sesong 2 begynner å strømme på Max mandag 14. april.